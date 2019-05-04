史上首位 台商二代李德治獲頒「上海市青年五四獎章」

2019-05-04 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據上海市台辦及新華社消息，來自台灣的上海翔茂企業有限公司總經理李德治，獲頒今年「上海市青年五四獎章」，為首位獲得上海此一「榮譽稱號」的台灣民眾。上海市台辦表示，這也是上海率先落實大陸國台辦去年2月底頒佈的31條惠台措施和上海市去年中配套發布的「55條實施辦法」的實例。

李德治父親為有台灣「手套大王」之稱的翔茂企業創辦人、上海台商協會前會長李茂盛。為承繼父親事業，李德治於2009年來到上海工作，2015年4月接任公司總經理，主要負責手套加工業務。

李德治接受新華社專訪時表示，他自己也是一名台青，懂得青年的需求。「大家應該珍惜美好青春，到大陸走走看看，眼見為實，消除那些臆想和誤解。希望自己可以協助更多台青到大陸創業發展、踏實築夢。」

上海市台辦稱，李德治在上海工作期間，積極參與各項社會活動，熱心公益，其本身也是上海市台灣同胞投資企業協會副會長兼任寶山區工作委員會主委。李德治一直以來，積極回應上海市台辦與上海市台協會各種滬台交流活動；贊助組織滬台青年學子交流訪問、學習發展等工作；對於扶持弱勢、救助急難更是不遺餘力。

上海市台辦表示，去年，簡稱「31條惠台措施」的《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》發布後，加快給予台資企業與大陸企業同等待遇，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇。