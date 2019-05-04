親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

自經區跳針回答氣得女議員翻白眼 韓國瑜回應了

史上首位 台商二代李德治獲頒「上海市青年五四獎章」

2019-05-04 15:31聯合報 記者林則宏╱即時報導

上海市台辦及新華社消息，來自台灣的上海翔茂企業有限公司總經理李德治，獲頒今年「上海市青年五四獎章」，為首位獲得上海此一「榮譽稱號」的台灣民眾。上海市台辦表示，這也是上海率先落實大陸國台辦去年2月底頒佈的31條惠台措施和上海市去年中配套發布的「55條實施辦法」的實例。

李德治父親為有台灣「手套大王」之稱的翔茂企業創辦人、上海台商協會前會長李茂盛。為承繼父親事業，李德治於2009年來到上海工作，2015年4月接任公司總經理，主要負責手套加工業務。

李德治接受新華社專訪時表示，他自己也是一名台青，懂得青年的需求。「大家應該珍惜美好青春，到大陸走走看看，眼見為實，消除那些臆想和誤解。希望自己可以協助更多台青到大陸創業發展、踏實築夢。」

上海市台辦稱，李德治在上海工作期間，積極參與各項社會活動，熱心公益，其本身也是上海市台灣同胞投資企業協會副會長兼任寶山區工作委員會主委。李德治一直以來，積極回應上海市台辦與上海市台協會各種滬台交流活動；贊助組織滬台青年學子交流訪問、學習發展等工作；對於扶持弱勢、救助急難更是不遺餘力。

上海市台辦表示，去年，簡稱「31條惠台措施」的《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》發布後，加快給予台資企業與大陸企業同等待遇，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇。

上海也隨後也推出《關於促進滬台經濟文化交流合作的實施辦法》（簡稱「惠台55條」)，支持台灣同胞參與上海市有關專門獎項及榮譽稱號的評選。今年3月，即有四名在上海的台灣女性獲評為上海市「三八紅旗手」。

來自台灣的上海翔茂企業有限公司總經理李德治，獲頒今年「上海市青年五四獎章」。（取...
來自台灣的上海翔茂企業有限公司總經理李德治，獲頒今年「上海市青年五四獎章」。（取自上海市台胞服務中心微信公眾號）
分享

上海

相關新聞

無知當有趣？廣西2少女在車頂驚險玩猜拳

2019-05-04 14:43

「加3保障」 建制學者籲港府對《逃犯條例》讓步

2019-05-04 15:37

反逃犯條例 李柱銘率團訪美加 促國際施壓港府

2019-05-04 15:34

煽惑罪被判刑 佔中三子上訴

2019-05-04 15:19

清史學者陳捷先病逝 兩岸追思

2019-05-03 23:58

650萬美元給錯人？陸女被史丹福退學 媽喊遭詐騙

2019-05-03 23:47

致力城市行銷 南寧要成為東協對大陸的第一品牌

2019-05-03 23:36

史丹福退學生趙雨思之母稱被中介所騙準備起訴

2019-05-03 19:53

「盛宴已過」…97歲楊振寧重申反對中國建大對撞機

2019-05-03 18:00

短視頻帶火景點 長沙躍網紅城市

2019-05-03 17:59

五一假期 內地客「占領」香港中大合一亭

2019-05-03 17:52

五一首日 內地客28萬人次訪港 沒帶來錢潮

2019-05-03 17:38

女遊客擅下車遭野象攻擊 西雙版納4月迄今已致3死

2019-05-03 16:15

遏炒房 中國32城住房公積金政策收緊

2019-05-03 13:46

陸首例孕婦突發吸血鬼症 近親結婚致基因突變

2019-05-03 13:21

「洪荒之力」搖到花都掉了 傅園慧再度完美出演表情包

2019-05-03 12:11

大數據算出來的「最愛吃的菜」 川味包辦前三名

2019-05-03 11:07

張家界大峽谷風景區 漫遊高空

2019-05-03 01:59

黃金周民眾出遊 熱情高

2019-05-03 01:58

拚2年5階段 整治長江磷汙染

2019-05-03 01:56

遠望7號 赴太平洋執行測控

2019-05-03 01:56

大陸鐵路5.1創客流高峰

2019-05-03 01:56

廈金航線 出入境創新高

2019-05-03 01:56

16萬年前青藏已有人類活動

2019-05-03 01:56

五一悲劇！成都兒童滑梯纜繩斷裂 2死12傷

2019-05-02 17:35

塞爆了！五一小長假出遊…「真恨自己沒穿尿不濕」

2019-05-02 17:31

大陸博物館越來越火 北京故宮半天湧入8萬人

2019-05-02 17:18

遇上斯里蘭卡爆炸案 中國學霸科學家魂斷異鄉

2019-05-02 17:17

少年刺死校霸判8年 母喊冤：正當防衛

2019-05-02 17:17

男童摸女生屁股 罰街頭脫光半蹲

2019-05-02 17:17

「流浪大師」重現上海街頭 粉絲瘋狂

2019-05-02 17:02

五一假期怪象多 遊客在西湖排排坐「泡腳」

2019-05-02 16:33

豪擲650萬美元！讓女兒進美國名校的土豪曝光了

2019-05-02 16:05

2019亞洲大學排行榜出爐 北京清華大學首登榜首

2019-05-02 15:33

五一黃金周酒店貴 內地客遊港「即日就走」

2019-05-02 13:54

香港工人不要「過勞死」 五一勞動節戴「熊貓帽」遊行

2019-05-02 13:52

這個快遞小哥真牛！每天送貨150件

2019-05-02 13:33

八達嶺長城5.4萬人打卡 北京世園會大塞車

2019-05-02 12:44

全民公敵真實版！ 6億支「天眼」監控 記者實測7分鐘被識破

2019-05-02 11:00
看更多

熱門文章

奇觀！怕被中央拆了 山東第一觀音慘遭整容成孔子

2019-05-03 18:44

女遊客擅下車遭野象攻擊 西雙版納4月迄今已致3死

2019-05-03 16:15

負債近25兆創新高 中國高鐵堅持不是灰犀牛

2019-05-03 17:37

「盛宴已過」…97歲楊振寧重申反對中國建大對撞機

2019-05-03 18:00

史丹福退學生趙雨思之母稱被中介所騙準備起訴

2019-05-03 19:53

人民幣8月換裝 防偽大升級

2019-05-04 01:47

650萬美元給錯人？陸女被史丹福退學 媽喊遭詐騙

2019-05-03 23:47

最懂女人心 姚謙：讓我賺了不少版稅

2019-05-03 23:36

美國防部報告：中共增加在台灣附近軍演

2019-05-03 23:54

優速董事長余聯兵爆意外身亡 曾高喊要活下去

2019-05-04 12:01

五四百年／陳明通：大陸不見德賽先生 台灣引航五四

2019-05-03 20:05

致力城市行銷 南寧要成為東協對大陸的第一品牌

2019-05-03 23:36

中國粥王變外資 雀巢全資收購

2019-05-04 10:42

學者明居正：習近平內外交困 利用台灣鞏固地位

2019-05-04 11:12

變形金剛將合體哪吒 央視Q3首映

2019-05-04 12:51

為孟晚舟案再槓上？ 中國暫停加國2豬肉商進口

2019-05-03 17:58

張小月邀陸配提前過母親節 透露一個小秘密

2019-05-03 17:09

車市冷 6,000經銷商恐出局

2019-05-04 01:58

A股奇葩財報 股民傻眼

2019-05-04 01:58

地圖上不存在的核聚變研發基地909首曝光

2019-05-04 14:26

新華社：北韓向東海連射多枚導彈 射程70至200公里

2019-05-04 10:54

清史學者陳捷先病逝 兩岸追思

2019-05-03 23:58

2女子在BMW車頂上玩猜拳 網友：不要命了

2019-05-04 15:39

五一首日 內地客28萬人次訪港 沒帶來錢潮

2019-05-03 17:38

香港「打工皇帝」恐被騰訊劉熾平篡位

2019-05-03 16:50

影／霸坐反嗆、上百人有票擠不上車 中鐵總道歉

2019-05-04 15:02

中共五四倡愛國 陸學者：國的定義很曖昧

2019-05-03 20:56

五一假期 內地客「占領」香港中大合一亭

2019-05-03 17:52

中鐵總負債25兆 創紀錄

2019-05-04 01:49

煽惑罪被判刑 香港占中三子提起上訴

2019-05-03 19:46

新氧赴美掛牌 首日漲31%

2019-05-04 01:58

無懼 澳大利亞把台灣列為國家跟中國並列

2019-05-04 15:53

滙控季報告捷 帶旺港股

2019-05-04 01:59

短視頻帶火景點 長沙躍網紅城市

2019-05-03 17:59

中企老董花大錢送女進史丹佛 企業「黑歷史」被揭

2019-05-04 15:27

紀念五四百年 李顯龍臉書：不了解過去就像無根之樹

2019-05-04 14:42

五月天迪士尼開唱 ！首日黃牛票滯銷 削價3成6求售

2019-05-04 15:25

疑獎頒李志惹禍 搖滾音樂節突取消採訪

2019-05-03 20:56

金融培訓中心新主任 原人行高層王煜出任

2019-05-04 01:59

痛失至親頻遭騷擾 天安門母親艱難走過30年

2019-05-04 13:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top