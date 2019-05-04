影／霸坐反嗆、上百人有票擠不上車 中鐵總道歉

2019-05-04 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸「五一」小長假出行人潮擠爆，連假頭一天發生至少兩列次有上百名旅客有票卻擠不上車的窘境，引發上車旅客「買短乘長」導致列車超載，中國鐵路總公司今日公開道歉。

中鐵總表示，「買短乘長」、「越站乘車」讓守規矩買票的乘客，因為不守規矩乘客違規而權益受損，今後將加強採取因應措施。

澎湃新聞報導「買短乘長」、「越站乘車」在小長假或搶手站點乘客買不到票時，就會取巧上車再補票到站。今年「五一」小長假，中鐵總預估每天鐵路疏運客流量近2000萬人次，亂象頻發，包括無票霸坐、越站不下車、罵哭列車長、甚至搶坐大打出手。

其中，霸座女罵哭有座女孩還叫囂，引發網民撻伐。觀察者網報導，1日在甘肅涇川開往平涼的列車上，霸佔了別人座位的女士向有坐的女孩大嗆：全車廂的人都沒有按座位號坐，憑什麼要求我們按照座位號坐？

把人氣哭後，被占座的一行人轉身離去，結果女子還反懟：你來吵啊，你不是有理嗎？

中鐵總特別為5月1日5022次（青島至曹縣）和K8372次（江山至淮北）接連發生上百人有票擠不上車，公開道歉。

中國鐵路總公司有關部門負責人今天除了表示歉意，也表示，今後鐵路部門將採取以下措施，一是針對部分運能緊張區段補強運力，科學安排運輸組織。二是加強列車宣傳引導和秩序管控，引導廣大旅客按車票票面標明的車次、區段、座號乘車，不要買短乘長、越站乘車，影響列車運行秩序和後續旅客乘車出行。