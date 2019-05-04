楊惠姍最新創作：《共生大愛》 美國加州展出

2019-05-04 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



由琉璃工房與上海琉璃藝術博物館主辦的《Goodbye Movie，Hello Liuli—楊惠姍 張毅琉璃藝術展》，5月2日在美國加州南海岸廣場寶石苑揭幕。在琉璃工房首次進軍美國第20年，楊惠姍與張毅帶來包括楊惠姍今年初最新完成的《共生大愛》等近30件經典作品，展現台灣的文創巧思，以及充滿東方人文意涵的琉璃創作。

這次展覽由華美銀行、寶爾博物館、南海岸廣場、橙縣音樂舞蹈學校、中華航空等單位共同協辦，展出楊惠姍和張毅創作、曾獲北京故宮博物院、英國維多利亞與阿爾伯特博物館等收藏在內的近30件中大型琉璃作品，為南海岸廣場50年來首次當代琉璃藝術家大型個展，也為其5月份的亞洲文化遺產推廣月揭開序幕。

楊惠姍和張毅說，「我們在電影11年，受到相當的鼓勵與肯定，但是，我們想要有更大更重要的貢獻，我們的夢想是我們的作品能夠對社會人心有正面的影響。」

楊惠姍與張毅1987年創辦琉璃工房，1999年，琉璃工房進入美國市場。楊惠姍和張毅表示，「如今，這個展覽證明我們20年來的努力，是文化的、是精神層面的提升。我們此行最重要的意義在於傳播民族文化。」

本次展覽最具「份量」的作品為楊惠姍於今年初完成的高180公分、重達1.2噸的《共生大愛》。這件作品底部是低眉觀想的慈悲人像，頂部的一支支琉璃柱，成為了一束束的光，綻放出一瓣瓣的茶花花瓣。

楊惠姍說，「諸多的琉璃花瓣，分別看起來，沒有什麼意義，但是，它們聚集在一起，和諧地展現彼此之間的關係，它聚合成一朵巨大的完美花朵。和諧，共生，不執著在自己，最大的意義是能不能為群體共同成就一個更大的美好。」