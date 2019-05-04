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「加3保障」 建制學者籲港府對《逃犯條例》讓步

2019-05-04 15:37世界日報 香港新聞組╱香港4日電

【逃犯條例】陳弘毅促港府再讓步　撤追溯期、收窄至最嚴重罪行 鍾祖豪
【逃犯條例】陳弘毅促港府再讓步　撤追溯期、收窄至最嚴重罪行 鍾祖豪
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正當外界觀望港府會否對《逃犯條例》修訂讓步之際，屬建制派重量級學者的基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅昨日撰文，對條例提出質疑。

香港電台報導，陳弘毅在文中提到，港人擔心一旦通過修例，特首難以拒絕內地移交逃犯要求，法庭難以審視內地法治是否符合人權，也難以引用英國及加拿大相關的一次性移交逃犯協議，因此，港府若堅持修例，必須加入三項保障，包括將涉及罪行收窄至最嚴重罪行、提高涉罪刑期門檻；撤回追溯期；以及「港人港審」，即不會移交港人到內地。

香港01報導，陳弘毅表示，海外例子顯示，一次性移交逃犯安排，只會在非常狹窄及定義清晰處境，或在涉及非常嚴重罪行才使用，因為若涉及的國家信任對方的司法制度，雙方早已簽署長期協議。他指不少港人擔心香港特首難以拒絕內地機關的引渡要求，故不會限於罕有或個別案件，而變成慣例，失卻保障香港的條款。另外，香港法院難以判定內地司法制度，是否與人權標準相符。故此他質疑，政府提出英國及加拿大的一次性移交逃犯安排，在內地與香港的移交安排下能否引用。

陳弘毅稱，就算政府繼續推行修例，也應該加入三項保障。首先，現時37項罪類再修訂，變為只包括非常嚴重罪行，以及提高涉罪可處以至少3年入獄的門檻。第二，考慮撤回追溯期，即修訂前的罪行不會被引渡。最後，他建議「港人港審」，保證港人不會被引渡返內地。

他認為上述建議，及先處理與台灣的引渡安排，同樣值得詳細及認真考慮。

明報報導，同為港大法律學院教授的陳文敏回應，「港人港審」可行，但要賦予香港法院域外法權，另因疑犯是在外地犯法，香港警方無法往外地蒐證，若外地不提供協助或有困難，此方面則可透過兩地司法互助處理。

田北辰支持陳弘毅提出政府先撤回修例，並說「港人港審」法理上可行。他認為若港人港審，加上不設法律追溯期兩項保障，即使是早前提出憂慮的商界，應該都可以接受。

香港特首港大加拿大

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