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反逃犯條例 李柱銘率團訪美加 促國際施壓港府

2019-05-04 15:34世界日報 香港新聞組╱香港4日電

李柱銘率團訪美加　冀兩國政商界促港府撤回修例 鍾祖豪
李柱銘率團訪美加　冀兩國政商界促港府撤回修例 鍾祖豪
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《逃犯條例》修訂激發13萬香港市民上街遊行，民主黨創黨主席李柱銘則於今日率團前往美加，約見與當地政府官員、國會議員、智庫、華人及國際傳媒，向對方解釋修例對香港「兩制」的危害。

綜合媒體報導，隨團成員包括前立法會議員李卓人、羅冠聰、吳靄儀、香港記者協會前主席麥燕庭以及熟悉修例工作的民主派議員等。

由李柱銘率領的「反對引渡修例美加團」明日起至下星期三，訪問加拿大的多倫多及渥太華，下星期四至17日到訪美國紐約和華盛頓，與當地政府官員及國會議員等會晤，並於美國國會及行政當局中國委員會聽證會上作證，闡述港人憂慮引渡修例把港人免受中國內地司法影響的保障剔除。團員亦會向對方反映香港人權和「一國兩制」的落實情況。

據報導，訪問團指出，13萬人遊行促請政府撤回修例，但特首林鄭月娥卻一意孤行，港府更要在本屆立法會暑假休會前匆匆通過草案。

李柱銘表示，修例後允許北京向香港申請移交犯人，令港人及在港外籍人士的人身和言論自由岌岌可危，希望兩國政商界和民間團體聯手呼籲港府撤回修例，以保障其國民在港的安全和利益。

報導稱，目前約有30萬加籍和8萬5000名美籍人士在港居住或工作。

香港立法會

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