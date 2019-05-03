致力城市行銷 南寧要成為東協對大陸的第一品牌

2019-05-03 23:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



為呼應廣西南寧打造五象新區成為金融商務服務業聚集區，並致力南寧城市行銷，南寧台協邀請對品牌設計企業策略輔導與文史研究具有豐富經驗，也是BMCA中華民國企業經營管理顧問協會擔任顧問講師的台灣品牌企劃專家丁三龍，2日在對桂台青年的演講。

丁三龍分享品牌的價值三元素，分別是口碑、口頭禪、口説故事，並以「品牌元素解析」來解讀南寧這座城市，發現這個既純樸遙遠又活力四射的地方，既現代新穎又深具壯族特色，並以一年近百萬人的增加速度，經濟規模快速增長的南進門戸，是目前全世界發展最快速的新城市之一。

南寧市台協會副會長林大為表示，每一個城市品牌的前瞻性，在於城市發展的差異化、體驗行銷、人民價值、認同連接，更希望在廣西快速推展南向、北聯、東融、西合的開放大格局。

林大為指出，許多的東協國家的年輕人想積極開拓大陸內需市場，都會以廣西南寧作為跳板，南寧規劃9條地鐵，以每年開通1條地鐵的速度，即將在5月28日開通第3號地鐵，驚人的執行力讓人印象深刻。

林大為認為，由於廣西是少數民族發展的自治區，呈現多元包容的社會氛圍，能給港澳台僑的青年更容易融入的環境，相信未來將為成為南寧將會成為一個大陸對東協國家的重要品牌城市，一帶一路的發展機遇，台灣青年要好好掌握創業與就業的舞台，發揮優勢，創造出台青的驕傲。

五象新區目前擁有117棟高層單體建築中，開工率已超過90.6%、封頂率達77.78%；累計入駐核心區的世界和大陸500強企業33家、金融機構43家，成為目前廣西一的自治區級金融商務服務業聚集區，目前五象新區建設面向東盟的金融開放門戶核心區工作加速推進，多家金融機構入駐核心區基本成型。

今年，五象新區將全力推進大陸—東協金融城建設，拓展面向東協的跨境金融和金融中後台營運服務，新區還制定了「建設面向東盟的金融開放門戶南寧核心區實施方案」，明確各項工作目標、責任主體和工作要求，五象新區面向東協的金融開放門戶核心區片區規劃面積約2.6平方公里，是面向東協的區域性總部企業聚集地、金融中心，也是展示新區形象的重要窗口。