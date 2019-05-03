「盛宴已過」…97歲楊振寧重申反對中國建大對撞機

2019-05-03 18:00 世界日報 中國新聞網╱北京3日電



著名物理學家楊振寧先生與妻子翁帆。（中新社） 分享 facebook

中國科學院院士、諾貝爾獎得主楊振寧近日在北京舉行的一場講座上提出對建造大型對撞機的看法，他稱「盛宴已過」。

多維新聞引述科學網指出，一位來自中國科學院高能物理研究所的學生，在講座上詢問對於曾明確表示反對中國建造大對撞機的楊振寧：「您現在對我們建造CEPC（環形正負電子對撞機）的想法有沒有改變？」

在表明反對態度後，楊振寧還建議大家去看他2016年發表的一篇文章。在該文，楊振寧細數了反對中國開始建造大對撞機的七大理由。

包括：建造大對撞機美國有痛苦的經驗，宛若進入無底洞。楊振寧認為中國建造超大對撞機的預算不可能少於200億美元。 中國仍只是個發展中國家，建造超大對撞機，費用奇大，對解決燃眉問題不利。另外，建造超大對撞機必將大大擠壓其他基礎科學的經費。

已97歲高齡的楊振寧稱，「現在，是大對撞機『沒落』的時候了。」

楊振寧直言，「在我在美國做研究生的時候，這個領域剛開始大放光彩。也可以說這幾十年來，它是大家認為物理學最最重要的發展領域。可是這領域不只是從今天開始，而是從30年以前開始，就已經走在末路上了。」

楊振寧早在上世紀八○年代就表述了這樣的觀點。當時他在美國一個研討會上，物理學家們討論以後10年高能物理的發展，談及大型對撞機，楊振寧在會上講了一句話：「The party is over.」 「什麼意思？盛宴已過。」楊振寧稱。

楊振寧表示，八○年代時，高能物理重要的觀念都已經有了。「對於理論物理學的人來說，沒有新觀點，你做不出東西來，所以我那時候就講了這句話。」

「不幸的是很多年輕人沒有聽進去我這句話，或者是他們只知道跟隨老師，那些老師沒有懂我這句話。所以今天我才講得更清楚一點。」

據悉，自在2016年明確反對建造大對撞機後，楊振寧也聽到很多批評聲音。

楊振寧說，「我知道我的同行對我很不滿意，說我（的反對）是要把他們這行給關閉掉。可是這個對撞機要花中國200億美元，我沒辦法能夠接受這個事情。」

資料顯示，環形正負電子對撞機是一種粒子加速器。可幫助人們進一步了解希格斯粒子性質、宇宙早期演化、反物質丟失、尋找暗物質等一系列未解的關鍵科學問題。