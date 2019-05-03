女遊客擅下車遭野象攻擊 西雙版納4月迄今已致3死

2019-05-03 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



利用五一假期開車赴雲南西雙版納遊玩的葉女士夫婦一行6人，2日在進保護區內的野象活動區域停車時，葉女士遭野象攻擊受傷，據統計，4月25日至今，西雙版納已發生多起野象攻擊事件，已導致3人死亡。

北京頭條用戶端報導，雲南省西雙版納州自然資源公安局新聞辦工作人員表示，2日11時10分許，帶著老人和孩子到西雙版納野象谷景區遊玩的葉女士夫婦一行，駕車進入西雙版納國家級自然保護區。

在路途上，葉女士的孩子內急，一行人停車後，葉女士的丈夫李先生下車守在路邊，李女士便帶孩子進入樹林中。不巧正好一頭野象走出樹林，橫穿公路後走向李女士母女的方向。

坐在車上的老人家發現後，立即向葉女士母女呼叫，李先生急忙衝進樹林將小朋友抱回，驚慌失措的葉女士跑向公路下方的河對面後，被驚動的野象追上來撞倒，並在她後背踢了一腳後離開。

經家人打電話報警求救後，西雙版納州自然資源公安局民警趕到現場，經送景洪市人民醫院檢查後，葉女士被診斷為左腿骨骨折、3根肋骨骨折，目前意識清醒，並無生命危險。

近期以來，西雙版納州發生多起野象襲擊致人傷亡的事件。據雲南省景洪市人民政府新聞辦發布的消息，4月25日上午7時左右，景洪市大渡崗鄉地質隊工作人員騎摩托車時遇到一頭野象，但仍未停止前進，因野象襲擊而死亡。

4月29日淩晨2時，住在猛海縣的蔡姓居民發現象群靠近住所後，下樓驅趕，遭到象群攻擊致死。同樣是在4月29日淩晨，家住猛臘農場的匡姓居民到膠林割膠，清晨8時仍未歸，被發現時已倒在膠林中，無生命跡象，身上多處有被大型動物踩踏痕跡，經確認也是遭野象襲擊死亡。

西雙版納國家級自然保護區高級工程師沈慶仲表示，近期以來，亞洲象頻繁肇事，估計有以下原因：一是今年少雨乾旱，食物相對不足；二是亞洲象每天都要喝水、玩水，靠近水邊的食物基本採食已盡，採食時間相對較長且遠離水源，吃飽後還要去找水源。因而顯得比較暴躁，特別是處於發情期的象更是如此。