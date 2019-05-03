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5年漲幅近3成！這條路開通後 竟讓潮州人買不起潮州房

五一首日 內地客28萬人次訪港 沒帶來錢潮

2019-05-03 17:38世界日報 香港新聞組／香港3日電

一連四天的五一假期，入境事務處2日公布，5月1日來港的內地客逾28萬人次，較去年同期增逾兩成，增幅主要由高鐵和港珠澳大橋兩路抵港。香港零售商均指出，內地五一黃金周期間，人流大增，但生意表現未見有突出。學者指今年農曆新年時內地訪港客人次創近10年新高，但該月零售業總額卻下跌，即增加的訪港人次經濟效益仍屬未知之數。

據入境處資料顯示，今年五一假期首天（5月1日）的訪港內地客有逾28萬人次，與去年一連3日的五一假期首日（4月29日）比較，今年升約21%，最多內地客使用的管制站依然是羅湖和落馬洲，而去年開通的高鐵及港珠澳大橋共吸引約6萬內地入境人次，成為入境人次增加的主因。旅遊業議會則指昨約有190內地入境團登記到港，按年增約五成，當中一半經港珠澳大橋離境，約25%屬一天團。

明報報導，香港零售商均指出，內地五一黃金周期間，人流大增，但生意表現未見有突出。香港化妝品同業協會監事長何紹忠稱，現難捉摸遊客消費模式，無法預測五一假期生意升幅，但以假期首日計表現平穩。經營香港崇光百貨（SOGO）的利福國際財務總監潘福全指出，首日商場氣氛及人流表現不俗，本地客消費力略為疲弱，相信今年的生意或有輕微增長。周生生大中華區營運總經理劉克斌則稱，今年五一假期較長及連接星期日，相信昨日以至周六的生意有望勝預期。

據報導，公開大學商業管理學院院長及教授區啟明指出，增加兩個入境管制站有助吸引更多訪港客，伴隨的經濟影響亦屬未知，需觀察當中是否多數屬即日來回旅客、增加的即日來回內地客消費能否抵消減少的過夜客等，相信最少要記錄今年農曆新年、國慶等傳統內地客來訪旺季數據後，才可分析其影響是好是壞。

據了解，今年2月農曆新年內地客入境人次創近10年新高，該月零售業總額卻按年跌約一成，因此區啟明認為現難估算5月零售業總額變幅。他又指內地入境人次上漲，香港付出了社會成本，例如居民生活受影響，若結果不能令零售業、酒店業等受惠，政府可研究限制入境客人數等方法，另設法增加高增值旅客來港。

香港港珠澳大橋

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