陸首例孕婦突發吸血鬼症 近親結婚致基因突變

2019-05-03 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



蕭山一位24歲護士，懷孕一個多月突發中風、持續腹痛，甚至出現舉止異常。因為開刀、用藥始終無法緩解，浙江大學醫學院進行多學科會診後，找出尿液經曝曬轉成罕見咖啡色的鐵證，發現大陸首例吸血鬼症，也就是卟啉病上身。

因為這名患者是懷孕後，體內雌激素分泌過多導致發病，病因則是因父母近親結婚，女兒出現基因變異，在結束妊娠後病症也自然消失。

觀察者網報導，吸血鬼症全球患者不到500人，患者會懼怕陽光，曾有醫生用喝人血治病。事實上，吸血鬼症正確病名為卟啉病，醫學研究指出，卟啉是一種光敏感色素，只要接觸陽光會轉化成毒素，誘發皮膚水泡或瘙癢。

而輸血是搶救重型血卟啉病患者的有效手段，一些遲發性皮膚型血卟啉病甚至還需要定期從靜脈放血以減輕症狀，但喝血治療則沒有醫學依據。

因為對光敏感，患者尿液只要放在陽光下曝曬，就會變成罕見咖啡色，是確認卟啉病的驗證方法。

浙江蕭山發病的患者因為懷孕後體內雌激素分泌過多，誘發卟啉病。醫師表示，包括月經、妊娠、藥物（比如巴比妥類、磺胺類、雌激素等）、熱量攝入不足及感染等也可能導致發病。

患者在病因找到後進行對症治療，結束妊娠並進行清宮手術後，僅過兩天就從ICU轉到普通病房，很快順利出院。

而浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院重症醫學科進一步追查病史，發現是因為父母近親結婚，使得女兒出現基因變異。