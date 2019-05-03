大陸網購平台推「代客吵架」服務 吵不贏不收錢

2019-05-03 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



與人爭執很容易讓人心累，不過現在吵架也能請人代勞，大陸網購平台「閑魚」裡的賣家，最近推出一項新興服務，只要付錢就能讓人「代為吵架」，店家更揚言「吵不贏不收錢」。

香港經濟日報報導，在「閑魚」平台上，以文字吵架或打電話吵架的服務都有，平台上提供服務的店家不止一家，均標明「幫罵」、「幫噴」，當中有店家會自賣自誇，表示所罵內容「邏輯清楚」，更有人揚言「吵不贏不收錢」。

這種服務收費普遍由人民幣20元至100元不等，但價格會根據「被罵者」是哪裡人有所不同，若對像是某些地區的人，就有機會需額外收費，例如上海人要加人民幣10元、東北人要加人民幣30元、武漢人要加人民幣50元，不過對這特別的「收費標準」，大部分大陸網友可以認同，

有網友表示，上海人雖然吵來吵去就那幾句話，但是那種唐僧般的碎碎念模式，殺傷力還是有的；還有一名武漢女網友現身說法指出，去年前任找個男的打電話來試探，被她劈頭蓋臉罵了10分鐘，氣的對方在電話那邊話都說不清楚了，估計前任也要給那個人加錢了。

而對象若是重慶人的話，大部分店家甚至加錢也不會接單，主要原因是「罵不贏」。

收到錢及「被罵者」的聯絡方式後，店家會主動「連珠炮」式炮轟他，在服務期間或完成服務後，部分店家會截圖給買家，證明已成功「幫吵」，但也有店家會聲稱是以「誠信為本」。

這種奇特的服務實際上還不乏買家，還有不少人留評論大讚服務「很解氣」，有網友指出，本來終於覺得還是算了，但是看了罵過的內容覺得很爽。