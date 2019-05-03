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遏炒房 中國32城住房公積金政策收緊

2019-05-03 13:46世界日報 綜合報導

中國房市升溫，政策開始收緊，為防止民眾提取住房公積金用於炒房，今年以來已有天津、西安等32個城市調整住房公積金使用規定，包括限制公積金貸款最高額度、提高公積金貸款首付比率、暫停異地公積金貸款等，將有助於房市降溫。

中新社旗下財經新媒體中新經緯報導，天津日前發布通知，自今年6月1日起，外地繳存住房公積金職工，申請個人住房公積金貸款，應支付不低於購房全部價款60%的首付款，貸款最高限額人民幣40萬元。

中新社
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西安住房公積金管理中心表示，13日起該中心將實施資金流動性風險防控一級回應措施，暫停西安以外購房提取公積金。

除西安以外，石家莊、邯鄲、黔東南、泰安、蚌埠、瀘州等六城，也對異地公積金貸款或者提取作出限制，其中石家莊明確在全市範圍內暫停發放住房公積金異地貸款。

東莞宣布，今年5月起降低相應的流動性調節係數，由現行1.4下調為1.3。流動性調節係數下調，也意味著在同樣的條件下，購房者最高可貸款額度將會下降。據了解，這是自2017年以來東莞首次下調流動性調節係數。

多名地產研究人士表示，大幅收緊公積金政策的地區，往往是公積金資金面臨一定壓力，整體來看，公積金政策收緊將對當地房地產市場起到降溫作用。

今年以來的公積金政策調整上，多個城市以滿足剛性需求（結婚買房）和普通住房公積金改善需求（小屋換大屋）為主，河南省省會鄭州就規定，對於部分在鄭州市區內購買首套住房的購房職工，最高貸款額度提高人民幣20萬元。

成都則提出借款申請人在首次公積金貸款結清後，可再次申請公積金貸款，但累計次數不得超過兩次。

此外還有泰安、石家莊也公布類似規定，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進分析指出，石家莊這類公積金政策收緊符合預期，基本上是因為公積金資源不足而做出類似「惜貸」調控，而貸款對象限定於首套和二套購房，對於三套購房進行了限制，也是照顧剛需和改善型需求。

住房公積金指中國民眾所繳交的住房存金，員工和公司依相等比率，匯入員工帳戶；繳存後全歸員工所有。員工在買房、租房或償還購房貸款本息時可提取，退休時可提取帳戶內餘額，住房公積金的貸款利率比一般的銀行房貸低。

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