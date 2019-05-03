「洪荒之力」搖到花都掉了 傅園慧再度完美出演表情包

2019-05-03 12:11 聯合新聞網 綜合報導



還記得在里約奧運，因為一句「洪荒之力」爆紅的中國游泳女將傅園慧嗎？日前她在廣州參加國際泳聯（FINA）的冠軍系列賽，順利拿下金牌。沒想到她在頒獎台上，「不負眾望」地再度展現自己的搞笑本色，完美出演「表情包」。

從國際泳聯釋出的影片中，可以見到傅園慧站在頒獎台上，面對鏡頭相當興奮甩著花，沒想到她用「洪荒之力」甩著花都快掉光了。此時傅園慧也驚訝地發現花被甩出了大半，連忙收起笑容並尷尬地低下頭。整個過程被攝影機拍下，相當搞笑。

傅園慧在頒獎台上興奮地搖著花。圖擷自 FINA粉絲專頁 分享 facebook

傅園慧領獎時表情豐富。圖擷自 FINA粉絲專頁 分享 facebook

傅園慧在國際泳聯冠軍游泳系列賽廣州站，勇奪50、100公尺仰式雙冠，不但超越去年亞運時的表現，也創下個人今年新高。事實上傅園慧去年的狀態一度低迷，不但因肩傷曾萌生退役的想法，在雅加達亞運會上也無緣獎牌。而在這次的冠軍系列賽中，能夠力壓其他世界名將，奪下雙冠，顯示狀態正逐漸回穩、提升。

這次國際泳聯新推出的冠軍系列賽，賽制相當特別，為邀請賽制，受邀選手包括奧運冠軍、世界冠軍、世界紀錄保持者和各項目世界排名第一的泳將。參賽者將獲得游泳賽事有史以來最高的獎金，且總冠軍將獲得2019光州FINA世界游泳錦標賽、2020年東京奧運會參賽資格。