16萬年前青藏已有人類活動

2019-05-03 01:56 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中科院青藏高原研究所的最新消息稱，發現於青藏高原東北部甘肅省夏河縣的古人類下頜骨化石，最新分析研究確認其為距今16萬年的青藏高原丹尼索瓦人。該化石目前是除阿爾泰山地區丹尼索瓦洞以外發現的首例丹尼索瓦人化石，將史前人類在青藏高原活動的最早時間從距今4萬年推早至距今16萬年，也是青藏高原迄今發現的最早人類活動證據。

作為中科院「泛第三極環境變化與綠色絲綢之路建設」專項研究成果，由中科院院士、中科院青藏高原所所長陳發虎研究員領導中外研究團隊完成的「青藏高原中更新世晚期丹尼索瓦人的下頜骨化石」論文，北京時間5月2日獲國際頂級學術刊物「自然」在線發表。研究團隊建議將最新研究發現的青藏高原古人類命名為夏河丹尼索瓦人，簡稱夏河人。

夏河人化石於1980年代發現於夏河縣甘加盆地白石崖溶洞，三個測年結果均為距今16萬年前後。陳發虎研究團隊自2016年起針對夏河人化石開展年代學、體質形態學、分子考古學、生存環境、人類適應等多學科綜合分析。

本次發表的古人類化石僅保存下頜骨右側，包括第一和第二臼齒兩顆完整牙齒。對其頜骨表面、骨壁厚度、齒弓形狀、牙齒大小、牙齒排列、牙齒萌發和牙齒磨損等體質性狀進行全面分析，確定其為中更新世古老型智人的一種。

丹尼索瓦人和青藏高原史前人類活動是國際研究熱點，最新發表的多學科研究成果為這兩個熱點問題提供重要信息，揭示出可能攜帶適應高寒缺氧環境基因（EPAS1）古老型智人—丹尼索瓦人，已先於現代智人來到青藏高原，且在第四紀最大冰期（倒數第二次冰期）時成功生活在寒冷缺氧的高海拔區域，這為進一步揭示現代藏族人群的EPAS1基因來源提供新線索。