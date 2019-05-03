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廈金航線 出入境創新高

2019-05-03 01:56聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

中新社報導，今年大陸五一小長假首日，廈金航線運送出入境旅客8000餘人次，創下該航線開通以來單日出入境旅客人數新高。

廈門邊檢總站同益站表示，當日共有40個班次往返廈金兩地，較平時加開了4個班次，出境旅客人數占75%左右。

廈門邊檢總站同益站預計，今年五一小長假廈金航線都將出現客流高峰，出境高峰日為5月1日，入境高峰日為5月3日和5月4日；五通口岸客流將達到3.85萬餘人次，日均旅客約在7700人次左右，較去年五一假期上漲近30%。

為了保障旅客高效順暢通關，廈門邊檢總站同益站及時開足人工查驗通道，並且有志願者在客流高峰的時段開展幫扶活動，提供通關指引。

航線廈門

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