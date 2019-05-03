大陸鐵路5.1創客流高峰

2019-05-03 01:56 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國鐵路總公司昨天披露，5月1日全大陸鐵路迎來客流高峰，共加開列車758列，發送旅客1724.3萬人次，創鐵路單日旅客發送量歷史新高，同比增加529.2萬人次，增長44.3%。

五一小長假，大陸民眾出遊的熱情高。中新社報導，據香港入境事務處（入境處）2日公布五一小長假首日出入境旅客數量，共逾63萬人次入境，其中，中國大陸旅客有逾28.7萬人次。

香港入境處數字顯示，5月1日出入境人次數分別524472人次及637165人次，入境人次數中，超過28.7萬人次為中國大陸旅客，最多人使用羅湖管制站，有近6萬人次。而開通後首次迎接勞動節假期的高鐵和港珠澳大橋，分別有55791人和38382人次入境，中國大陸旅客數量則分別超過4.7萬人和1.7萬人。

至於中國大陸入境旅行團方面，香港旅遊業議會（旅議會）早前估計，五一期間大陸入境團每日有平均230至250個，個別日子可能會超過300個。不過，五一小長假首日，大陸團未符旅議會早前預期。

香港旅議會總幹事陳張樂怡表示，根據旅議會的登記數字，1日約有150個大陸入境團到港，比去年同期首日多一成左右。她解釋稱，深圳有些組團社休假，沒有辦團來香港，所以比預期少。

新華社報導，今年五一小長假期間，大陸鐵路部門加大運力投入，結合旅客需求推出各種新產品新服務，讓假期旅行生活更美好。

其中，鄭州局集團公司鄭州車站開通48個人工售票窗口，並在東西廣場、售票廳、中轉通道等處所設置80台自助售取票機，方便旅客購取票。武漢局集團公司增開列車79列，首次配屬的5組「復興號」動車組全部投入使用，全力提升旅客出行體驗。

大陸鐵路部門提示，假日期間各大火車站及周邊客流密集，已通過互聯網、電話成功預訂車票但尚未取票的旅客，請盡量提前取票，並攜帶車票及與票面信息一致的有效身分證件，提前到車站辦理驗票進站手續，以免耽誤行程。