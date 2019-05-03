拚2年5階段 整治長江磷汙染

2019-05-03 01:56 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



為解決長江經濟帶部分河段水體總磷超標問題，消除部分涉磷企業造成的水環境隱患，大陸生態環境部近期印發「長江『三磷』專項排查整治行動實施方案」，指導湖北、四川、貴州、雲南、湖南、重慶、江蘇等7省市開展集中排查整治。

新華社報導，大陸生態環境部生態環境執法局局長曹立平指出，「三磷」整治是長江保護修復攻堅戰的重要內容之一。長江經濟帶集中了大部分磷化工產能。由於一些企業發展粗放、環境管理滯後，對長江水環境造成影響。

排查工作包括「三項重點」，指磷礦、磷化工和磷石膏庫。磷礦整治旨在實現外排礦井水達標排放，礦區有效控制揚塵，礦山實施生態恢復措施。磷化工整治重點實現雨汙分流、初期雨水有效收集處理、汙染防治設施建成並正常運行、外排廢水達標排放。磷石膏庫整治重點實現地下水定期監測，滲濾液有效收集處理，回水池、攔洪溝、排洪渠規範建設，以及磷石膏的綜合利用。

專項排查將分為「五個階段」，即查問題、定方案、校清單、督進展和核成效。一是排查問題階段，安排開展「三磷」問題排查，掌握問題清單。二是分類整治階段，制定「一企一策」整改方案，形成整改台賬，分類開展整治。三是查漏補缺階段，強化監督，校核問題清單及整改方案，清查瞞報漏報，並完成黃磷企業整改。四是督導推進階段，核實整改情況，對已完成整改任務予以銷號，並完成磷礦、磷肥企業、含磷農藥企業整改。五是核查驗收階段，驗收專項排查整治行動實效。

曹立平表示，長江經濟帶地區大約涉及834家企業，目前正在要求地方開展自查。力爭用兩年左右時間全面摸清「三磷」數量，消除重大環境隱患，切實解決生態環境突出問題，為長江修復攻堅戰奠定基礎。