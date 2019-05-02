大陸博物館越來越火 北京故宮半天湧入8萬人

2019-05-02 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



5月2日，大陸「五一」四天長假的第二天。據北京青年報報導，當天中午12時30分許，北京故宮端門內的大螢幕發布一則通知，因已經達到每日8萬人次的參觀上限，故宮博物院開始進行限流。事實上，故宮並非大陸唯一人潮洶湧的博物館。上海界面新聞稱，近年來，中國的博物館出現了一股參觀熱潮，尤其是春節、五一等節假日期間，更是人氣「爆棚」。

大陸國家文物局局長劉玉珠早前受訪時表示，最近三年，中國每年博物館的參觀人數增量都在1億人次左右。2018年全年，中國博物館參觀人數已達到10.08億人次。而根據中國旅遊研究院統計，今年春節七天假期4.15億的旅遊人次中，四成以上都走進了博物館。

為什麼「博物館遊」在大陸會突然火了？界面新聞指出，近一年多，《國家寶藏》、《上新了，故宮》等以博物館為主題的電視節目紛紛開播，讓博物館以更通俗易懂的姿態走入大眾視野，勾起一般民眾對博物館的興趣。

攜程網指出，自2017年12月初，《國家寶藏》開播以來，用「博物館」關鍵字搜索國內旅遊產品的數據就上升了50%。其中故宮、秦始皇兵馬俑博物館、陝西歷史博物館、南京博物院等都是非常熱門的選擇。

數據還顯示，上海的遊客最喜歡預定博物館旅遊產品，占全大陸博物館預訂人群的16.79%，其次是北京、深圳、廣州、福州、廈門、成都、杭州、重慶、天津等地的遊客。

此外，中共中央辦公廳、國務院辦公廳2018年發布《關於加強文物保護利用改革的若干意見》，鼓勵調動博物館行業的積極性，也讓大陸各地博物館開始借助新技術和新媒體，不斷創新展覽活動。

例如，上海自然博物館去年就推出以「恐龍季」為主題的博物館之夜，近200名事先預約的民眾，在原本博物館閉館後的夜間進館參觀，透過燈光和音效感受與白天截然不同的獨特氛圍。

今年5月，上海自然博物館再次推出以「尋鳥季」為主題的博物館之夜，又吸引不少民眾前來感受夜晚探索博物館的魅力。

上海自然博物館工作人員余一鳴說，「博物館之夜是從國外火起來的，國內在不斷學習。我們不賣票，通過微信公眾號免費開放報名通道。活動是公益性質的，是博物館展教體系的一環，做這些是希望能夠通過創新引導大眾的興趣，讓大家關注和喜歡博物館。」