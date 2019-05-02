塞爆了！五一小長假出遊…「真恨自己沒穿尿不濕」

2019-05-02 17:31 世界日報 中國新聞組╱北京2日電



五一小長假來臨，四天假期預估將有1.6億人次出遊。其中，北京故宮博物院1日至4日的門票已完售，八達嶺長城更是人山人海，遊客留下的垃圾每年都備受批評，今年光首日景區就清理了18.2噸垃圾，這些全要靠環衛工背下山。另外，公路同樣到處塞，有網友稱 「真恨自己沒穿尿不濕（紙尿片）」。

五一小長假首日 北京遊客逾213萬人次

北京青年報報導，假期首日（1日），北京晴空萬里，遊客出行熱情高漲。全市重點監測的164家旅遊景區共接待遊客213.9萬人次，與去年基本持平。遊客接待量居首的是王府井，達35萬人次；其次是南鑼鼓巷，接待20.5萬人次；此外，前門大街接待13萬人次，什剎海風景區接待8.5萬人次，故宮博物院接待8萬人次。

北京頭條客戶端報導，小長假第一天，八達嶺長城迎來5.4萬餘遊客「打卡」，而網紅景點「好漢坡」成為遊客最為集中的區域。由於此處地勢陡峭，從下往上看去，會看到人頭攢動的場景。有遊客無奈表示，「我看到的不是長城，是人城」。

由於長城沿著山脊而建，平地並不多，爬累了的遊客會集中到敵樓附近休息，報導指出，有遊客會將手中的礦泉水瓶以及火腿腸包裝、衛生紙等隨意丟棄，風力較大時會四處飄散，環衛人員看到後不得不到處撿拾。

八達嶺長城 一天清出18.2噸垃圾

「這些遊客丟棄的垃圾，我們都要全部背下山去。」一名正在忙碌的環衛工說，希望大家都將垃圾放置到垃圾箱裡。

八達嶺景區方面表示，今年5月1日，景區共清理固體垃圾7.2噸、液體垃圾11噸。因應假日期間，景區將加大保潔工作力度，投入150名保潔人員，及時清運收集的垃圾。

另外，假期期間，各地也紛紛進入「堵車模式」。早自4月30日下午開始，北京各快速路以及出城口就開始出現大流量。晚上8、9時，朋友圈裡直播被堵在路上的市民愈來愈多。有市民因堵車而崩潰說，「帶的乾糧吃光了」。但也有網友戲稱，「還好我在家看朋友圈，遊遍了全世界。」

還多位網友表示，為了五一假期出行，提前很多天買到火車票，但是乘車時卻無法上車，因為很多短途乘客及無票乘客上車後補票，雖然工作人員表示會全額退款，但卻打亂了原本出行計畫。

北京故宮方面，每遇假期必爆滿，放眼望去全是滿滿的人頭，更別想拍一張美照，怎麼擺拍角度都是人，熱鬧堪比春節。工作人員表示，在連假期間每天會有8萬人次的遊客到故宮，1日至4日的門票均已售罄。