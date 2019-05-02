親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

畫面曝光！伊拉克女婿涉殺岳父母 抱子拖行李離開

一張票看22部超划算 59小時漫威馬拉松後他吐了

塞爆了！五一小長假出遊…「真恨自己沒穿尿不濕」

2019-05-02 17:31世界日報 中國新聞組╱北京2日電

五一小長假來臨，四天假期預估將有1.6億人次出遊。其中，北京故宮博物院1日至4日的門票已完售，八達嶺長城更是人山人海，遊客留下的垃圾每年都備受批評，今年光首日景區就清理了18.2噸垃圾，這些全要靠環衛工背下山。另外，公路同樣到處塞，有網友稱 「真恨自己沒穿尿不濕（紙尿片）」。

五一小長假首日 北京遊客逾213萬人次

北京青年報報導，假期首日（1日），北京晴空萬里，遊客出行熱情高漲。全市重點監測的164家旅遊景區共接待遊客213.9萬人次，與去年基本持平。遊客接待量居首的是王府井，達35萬人次；其次是南鑼鼓巷，接待20.5萬人次；此外，前門大街接待13萬人次，什剎海風景區接待8.5萬人次，故宮博物院接待8萬人次。

北京頭條客戶端報導，小長假第一天，八達嶺長城迎來5.4萬餘遊客「打卡」，而網紅景點「好漢坡」成為遊客最為集中的區域。由於此處地勢陡峭，從下往上看去，會看到人頭攢動的場景。有遊客無奈表示，「我看到的不是長城，是人城」。

由於長城沿著山脊而建，平地並不多，爬累了的遊客會集中到敵樓附近休息，報導指出，有遊客會將手中的礦泉水瓶以及火腿腸包裝、衛生紙等隨意丟棄，風力較大時會四處飄散，環衛人員看到後不得不到處撿拾。

八達嶺長城 一天清出18.2噸垃圾

「這些遊客丟棄的垃圾，我們都要全部背下山去。」一名正在忙碌的環衛工說，希望大家都將垃圾放置到垃圾箱裡。

八達嶺景區方面表示，今年5月1日，景區共清理固體垃圾7.2噸、液體垃圾11噸。因應假日期間，景區將加大保潔工作力度，投入150名保潔人員，及時清運收集的垃圾。

另外，假期期間，各地也紛紛進入「堵車模式」。早自4月30日下午開始，北京各快速路以及出城口就開始出現大流量。晚上8、9時，朋友圈裡直播被堵在路上的市民愈來愈多。有市民因堵車而崩潰說，「帶的乾糧吃光了」。但也有網友戲稱，「還好我在家看朋友圈，遊遍了全世界。」

還多位網友表示，為了五一假期出行，提前很多天買到火車票，但是乘車時卻無法上車，因為很多短途乘客及無票乘客上車後補票，雖然工作人員表示會全額退款，但卻打亂了原本出行計畫。

北京故宮方面，每遇假期必爆滿，放眼望去全是滿滿的人頭，更別想拍一張美照，怎麼擺拍角度都是人，熱鬧堪比春節。工作人員表示，在連假期間每天會有8萬人次的遊客到故宮，1日至4日的門票均已售罄。

北京故宮長城
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

2019亞洲大學排行榜出爐 北京清華大學首登榜首

2019-05-02 15:33

豪擲650萬美元！讓女兒進美國名校的土豪曝光了

2019-05-02 16:05

五一悲劇！成都兒童滑梯纜繩斷裂 2死12傷

2019-05-02 17:35

大陸博物館越來越火 北京故宮半天湧入8萬人

2019-05-02 17:18

五一假期怪象多 遊客在西湖排排坐「泡腳」

2019-05-02 16:33

遇上斯里蘭卡爆炸案 中國學霸科學家魂斷異鄉

2019-05-02 17:17

少年刺死校霸判8年 母喊冤：正當防衛

2019-05-02 17:17

男童摸女生屁股 罰街頭脫光半蹲

2019-05-02 17:17

「流浪大師」重現上海街頭 粉絲瘋狂

2019-05-02 17:02

五一黃金周酒店貴 內地客遊港「即日就走」

2019-05-02 13:54

香港工人不要「過勞死」 五一勞動節戴「熊貓帽」遊行

2019-05-02 13:52

這個快遞小哥真牛！每天送貨150件

2019-05-02 13:33

八達嶺長城5.4萬人打卡 北京世園會大塞車

2019-05-02 12:44

全民公敵真實版！ 6億支「天眼」監控 記者實測7分鐘被識破

2019-05-02 11:00

「復仇者聯盟4」大陸票房破135億 再創紀錄

2019-05-02 10:04

「刷臉」過安檢 深圳機場率先試行

2019-05-02 04:01

復仇者聯盟4 大陸最賣座外片

2019-05-02 04:00

五一長假大陸到處塞 「真恨自己沒穿紙尿褲」

2019-05-01 23:40

瞄準「占領運動」 香港水炮車最快7月1日服役

2019-05-01 22:29

同學遇情殺…女大生為她擋8刀：我不衝上去她可能會死

2019-05-01 22:28

種善因、結善果！11年前助她讀書11年後獲她救命

2019-05-01 22:25

帶5歲特殊需要兒子入女廁被侮辱 港媽心痛：不要只顧批評不了解

2019-05-01 22:22

上海首辦世界犬展 場館外竟賣「狗肉鍋」

2019-05-01 18:38

遭5同學拖廁所圍毆 甘肅初中生忍痛報告老師…死了

2019-05-01 18:16

台協返鄉辦徵才博覽會 海基會提醒不能邀陸企

2019-05-01 16:53

解放軍海軍艦艇編隊靠泊香港 開放市民參觀

2019-05-01 12:58

在美國被告賣假貨以2.5億美元和解 阿里巴巴堅稱這一句話

2019-05-01 12:50

「天眼」快狠準！4次抓拍、98%相似 10分鐘逮弒母北大生

2019-05-01 12:50

中國網路交易新規定 賣家不得刪負評

2019-05-01 12:27

上海狗展附近餐廳公然賣狗肉 英國狗會宣布抵制

2019-05-01 12:17

習近平致電祝賀日本新天皇德仁即位

2019-05-01 11:35

淡化銳實力指控？習近平：包容就不存在文明衝突

2019-05-01 10:50

中國首條跨海福廈高鐵 2022年建成通車

2019-05-01 10:07

中共高調紀念五四 陸學者反問：現能允許學生遊行？

2019-05-01 09:40

敲斷偷走400萬年鐘乳石 陸3男落網

2019-05-01 09:20

廣角鏡／張家界玻璃橋清潔

2019-05-01 04:06

廣角鏡／杭州百花大會驚豔

2019-05-01 04:06

11年前助她讀書 11年後救他一命

2019-05-01 04:05

廣州2020年 出租車全純電動化

2019-05-01 04:05
看更多

熱門文章

全民公敵真實版！ 6億支「天眼」監控 記者實測7分鐘被識破

2019-05-02 11:00

陸「科研女神」顏寧 當選美國科學院外籍院士

2019-05-02 14:09

「復仇者聯盟4」大陸票房破135億 再創紀錄

2019-05-02 10:04

餐廳取名「土八路」 被官方下令整改

2019-05-02 09:20

五一長假大陸到處塞 「真恨自己沒穿紙尿褲」

2019-05-01 23:40

豪擲650萬美元！讓女兒進美國名校的土豪曝光了

2019-05-02 16:05

2019亞洲大學排行榜出爐 北京清華大學首登榜首

2019-05-02 15:33

帶5歲特殊需要兒子入女廁被侮辱 港媽心痛：不要只顧批評不了解

2019-05-01 22:22

郭台銘會川普 港媒：華府介入大選未必會有效果

2019-05-02 10:43

復仇者聯盟4 大陸最賣座外片

2019-05-02 04:00

大陸科技四巨頭 每天「勞動」過節

2019-05-01 23:27

忌憚美國 中國存放2千萬桶伊朗原油不敢通關

2019-05-02 17:12

五一假期怪象多 遊客在西湖排排坐「泡腳」

2019-05-02 16:33

同學遇情殺…女大生為她擋8刀：我不衝上去她可能會死

2019-05-01 22:28

上海首辦世界犬展 場館外竟賣「狗肉鍋」

2019-05-01 18:38

吃榴槤竟驗出酒精反應！男子酒測值逾0.03

2019-05-02 11:51

八達嶺長城5.4萬人打卡 北京世園會大塞車

2019-05-02 12:44

這個快遞小哥真牛！每天送貨150件

2019-05-02 13:33

安徽30萬年古人類化石 提供東亞人類演化新證據

2019-05-02 11:21

美中談判之際…大陸宣布擴大開放銀行業、保險業

2019-05-01 23:59

不顧豬肉量不足 陸暫停加拿大2家豬肉進口商

2019-05-02 10:59

《新聞眼》德先生、賽先生都去哪了？

2019-05-01 18:34

遭5同學拖廁所圍毆 甘肅初中生忍痛報告老師…死了

2019-05-01 18:16

中美3大分歧未解 劉鶴下周赴美尋求「最終協議」

2019-05-02 12:16

種善因、結善果！11年前助她讀書11年後獲她救命

2019-05-01 22:25

馬紹章：從一個鏡頭、三個焦點看2020大選

2019-05-02 12:20

習近平紀念五四未提德、賽先生 學者：精神背道而馳

2019-05-01 18:19

A股量縮 上月市值蒸發4兆

2019-05-02 03:14

2019年Q1蘋果iPhone在中國出貨量暴跌30%

2019-05-02 17:19

大陸銀行保險業 擴大開放

2019-05-01 23:27

五一悲劇！成都兒童滑梯纜繩斷裂 2死12傷

2019-05-02 17:35

提新疆穆斯林 聯合國秘書長促中尊重人權

2019-05-01 18:22

「刷臉」過安檢 深圳機場率先試行

2019-05-02 04:01

大陸博物館越來越火 北京故宮半天湧入8萬人

2019-05-02 17:18

爺孫戀玩完！澳門博彩吳志誠與前港姐閃離

2019-05-02 13:55

5名北大學生被消失 習近平五四講話挨批虛偽

2019-05-02 13:01

12條銀保對外開放 陸稱不會有超國民待遇

2019-05-02 11:05

陸委會諮詢委員建議政府 思考與大陸產業差異化發展

2019-05-01 22:46

六四30年 中共一路封殺迴避淡化遺忘

2019-05-02 16:01

非洲豬瘟衝擊 中國豬肉價一年來大漲46%

2019-05-01 22:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top