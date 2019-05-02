親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

畫面曝光！伊拉克女婿涉殺岳父母 抱子拖行李離開

一張票看22部超划算 59小時漫威馬拉松後他吐了

遇上斯里蘭卡爆炸案 中國學霸科學家魂斷異鄉

2019-05-02 17:17世界日報 中國新聞組／北京2日電

中國駐斯里蘭卡大使館表示，截至4月30日，斯里蘭卡「4·21」爆炸襲擊共致六名中國公民遇難、五名中國公民受傷。六名遇難公民中有四名是擬登上即將在科倫坡港靠港的中國科學院「實驗3」科學考察船的中國科學家。

據中國駐斯里蘭卡大使館及中國科學院南海海洋研究所消息，在4月21日的爆炸中，中國科學院南海海洋研究所派出的高級工程師李健、高級工程師潘文亮以及自然資源部第一海洋研究所派出的助理研究員李大偉、在讀博士研究生王立偉不幸在事件中遇難。

按照計畫，四人即將連同科考隊其他隊友登上在科倫坡港靠港的中國科學院「實驗3」科學考察船，執行科考任務。

北京青年報報導，潘文亮父親潘建國說，原本就難見一面的兒子再也回不來了。聰明伶俐的潘文亮一直是全家人的驕傲。

據報導，潘文亮1984年出生於江西省高安市。2001年，他以全校理科第一的成績考取中國科技大學，一路攻讀碩士、博士。高中同學回憶，潘文亮每次考試都是第一名，從來都不讓家人操心，「他在工作上很拚的，就是我們心目中科學家的模樣」。

超級學霸潘文亮還有著柔軟的另一面，曾經的成長伙伴說他是個自律而善良的人，汶川、玉樹發生地震後，單位愛心捐款名單上留下了潘文亮的名字。

潘文亮曾多次參與重大科研項目。其中包括港珠澳大橋建設過程中的項目作業海區流浪潮監測工作。因忙於工作，潘文亮與家人聚少離多。潘建國說，潘文亮從來不向家人提起工作的辛勞，生活也多是報喜不報憂。

斯里蘭卡北京
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

2019亞洲大學排行榜出爐 北京清華大學首登榜首

2019-05-02 15:33

豪擲650萬美元！讓女兒進美國名校的土豪曝光了

2019-05-02 16:05

五一悲劇！成都兒童滑梯纜繩斷裂 2死12傷

2019-05-02 17:35

大陸博物館越來越火 北京故宮半天湧入8萬人

2019-05-02 17:18

五一假期怪象多 遊客在西湖排排坐「泡腳」

2019-05-02 16:33

塞爆了！五一小長假出遊…「真恨自己沒穿尿不濕」

2019-05-02 17:31

少年刺死校霸判8年 母喊冤：正當防衛

2019-05-02 17:17

男童摸女生屁股 罰街頭脫光半蹲

2019-05-02 17:17

「流浪大師」重現上海街頭 粉絲瘋狂

2019-05-02 17:02

五一黃金周酒店貴 內地客遊港「即日就走」

2019-05-02 13:54

香港工人不要「過勞死」 五一勞動節戴「熊貓帽」遊行

2019-05-02 13:52

這個快遞小哥真牛！每天送貨150件

2019-05-02 13:33

八達嶺長城5.4萬人打卡 北京世園會大塞車

2019-05-02 12:44

全民公敵真實版！ 6億支「天眼」監控 記者實測7分鐘被識破

2019-05-02 11:00

「復仇者聯盟4」大陸票房破135億 再創紀錄

2019-05-02 10:04

「刷臉」過安檢 深圳機場率先試行

2019-05-02 04:01

復仇者聯盟4 大陸最賣座外片

2019-05-02 04:00

五一長假大陸到處塞 「真恨自己沒穿紙尿褲」

2019-05-01 23:40

瞄準「占領運動」 香港水炮車最快7月1日服役

2019-05-01 22:29

同學遇情殺…女大生為她擋8刀：我不衝上去她可能會死

2019-05-01 22:28

種善因、結善果！11年前助她讀書11年後獲她救命

2019-05-01 22:25

帶5歲特殊需要兒子入女廁被侮辱 港媽心痛：不要只顧批評不了解

2019-05-01 22:22

上海首辦世界犬展 場館外竟賣「狗肉鍋」

2019-05-01 18:38

遭5同學拖廁所圍毆 甘肅初中生忍痛報告老師…死了

2019-05-01 18:16

台協返鄉辦徵才博覽會 海基會提醒不能邀陸企

2019-05-01 16:53

解放軍海軍艦艇編隊靠泊香港 開放市民參觀

2019-05-01 12:58

在美國被告賣假貨以2.5億美元和解 阿里巴巴堅稱這一句話

2019-05-01 12:50

「天眼」快狠準！4次抓拍、98%相似 10分鐘逮弒母北大生

2019-05-01 12:50

中國網路交易新規定 賣家不得刪負評

2019-05-01 12:27

上海狗展附近餐廳公然賣狗肉 英國狗會宣布抵制

2019-05-01 12:17

習近平致電祝賀日本新天皇德仁即位

2019-05-01 11:35

淡化銳實力指控？習近平：包容就不存在文明衝突

2019-05-01 10:50

中國首條跨海福廈高鐵 2022年建成通車

2019-05-01 10:07

中共高調紀念五四 陸學者反問：現能允許學生遊行？

2019-05-01 09:40

敲斷偷走400萬年鐘乳石 陸3男落網

2019-05-01 09:20

廣角鏡／張家界玻璃橋清潔

2019-05-01 04:06

廣角鏡／杭州百花大會驚豔

2019-05-01 04:06

11年前助她讀書 11年後救他一命

2019-05-01 04:05

廣州2020年 出租車全純電動化

2019-05-01 04:05
看更多

熱門文章

全民公敵真實版！ 6億支「天眼」監控 記者實測7分鐘被識破

2019-05-02 11:00

陸「科研女神」顏寧 當選美國科學院外籍院士

2019-05-02 14:09

「復仇者聯盟4」大陸票房破135億 再創紀錄

2019-05-02 10:04

餐廳取名「土八路」 被官方下令整改

2019-05-02 09:20

五一長假大陸到處塞 「真恨自己沒穿紙尿褲」

2019-05-01 23:40

豪擲650萬美元！讓女兒進美國名校的土豪曝光了

2019-05-02 16:05

2019亞洲大學排行榜出爐 北京清華大學首登榜首

2019-05-02 15:33

帶5歲特殊需要兒子入女廁被侮辱 港媽心痛：不要只顧批評不了解

2019-05-01 22:22

郭台銘會川普 港媒：華府介入大選未必會有效果

2019-05-02 10:43

復仇者聯盟4 大陸最賣座外片

2019-05-02 04:00

忌憚美國 中國存放2千萬桶伊朗原油不敢通關

2019-05-02 17:12

大陸科技四巨頭 每天「勞動」過節

2019-05-01 23:27

五一假期怪象多 遊客在西湖排排坐「泡腳」

2019-05-02 16:33

同學遇情殺…女大生為她擋8刀：我不衝上去她可能會死

2019-05-01 22:28

上海首辦世界犬展 場館外竟賣「狗肉鍋」

2019-05-01 18:38

吃榴槤竟驗出酒精反應！男子酒測值逾0.03

2019-05-02 11:51

八達嶺長城5.4萬人打卡 北京世園會大塞車

2019-05-02 12:44

這個快遞小哥真牛！每天送貨150件

2019-05-02 13:33

安徽30萬年古人類化石 提供東亞人類演化新證據

2019-05-02 11:21

美中談判之際…大陸宣布擴大開放銀行業、保險業

2019-05-01 23:59

不顧豬肉量不足 陸暫停加拿大2家豬肉進口商

2019-05-02 10:59

《新聞眼》德先生、賽先生都去哪了？

2019-05-01 18:34

中美3大分歧未解 劉鶴下周赴美尋求「最終協議」

2019-05-02 12:16

種善因、結善果！11年前助她讀書11年後獲她救命

2019-05-01 22:25

馬紹章：從一個鏡頭、三個焦點看2020大選

2019-05-02 12:20

A股量縮 上月市值蒸發4兆

2019-05-02 03:14

2019年Q1蘋果iPhone在中國出貨量暴跌30%

2019-05-02 17:19

五一悲劇！成都兒童滑梯纜繩斷裂 2死12傷

2019-05-02 17:35

大陸銀行保險業 擴大開放

2019-05-01 23:27

提新疆穆斯林 聯合國秘書長促中尊重人權

2019-05-01 18:22

「刷臉」過安檢 深圳機場率先試行

2019-05-02 04:01

大陸博物館越來越火 北京故宮半天湧入8萬人

2019-05-02 17:18

爺孫戀玩完！澳門博彩吳志誠與前港姐閃離

2019-05-02 13:55

5名北大學生被消失 習近平五四講話挨批虛偽

2019-05-02 13:01

12條銀保對外開放 陸稱不會有超國民待遇

2019-05-02 11:05

六四30年 中共一路封殺迴避淡化遺忘

2019-05-02 16:01

陸委會諮詢委員建議政府 思考與大陸產業差異化發展

2019-05-01 22:46

非洲豬瘟衝擊 中國豬肉價一年來大漲46%

2019-05-01 22:24

陸五大保險企業報喜 一天賺44億

2019-05-02 03:14

二線城市回春 房市地市雙升溫

2019-05-02 04:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top