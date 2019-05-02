遇上斯里蘭卡爆炸案 中國學霸科學家魂斷異鄉

2019-05-02 17:17 世界日報 中國新聞組／北京2日電



中國駐斯里蘭卡大使館表示，截至4月30日，斯里蘭卡「4·21」爆炸襲擊共致六名中國公民遇難、五名中國公民受傷。六名遇難公民中有四名是擬登上即將在科倫坡港靠港的中國科學院「實驗3」科學考察船的中國科學家。

據中國駐斯里蘭卡大使館及中國科學院南海海洋研究所消息，在4月21日的爆炸中，中國科學院南海海洋研究所派出的高級工程師李健、高級工程師潘文亮以及自然資源部第一海洋研究所派出的助理研究員李大偉、在讀博士研究生王立偉不幸在事件中遇難。

按照計畫，四人即將連同科考隊其他隊友登上在科倫坡港靠港的中國科學院「實驗3」科學考察船，執行科考任務。

北京青年報報導，潘文亮父親潘建國說，原本就難見一面的兒子再也回不來了。聰明伶俐的潘文亮一直是全家人的驕傲。

據報導，潘文亮1984年出生於江西省高安市。2001年，他以全校理科第一的成績考取中國科技大學，一路攻讀碩士、博士。高中同學回憶，潘文亮每次考試都是第一名，從來都不讓家人操心，「他在工作上很拚的，就是我們心目中科學家的模樣」。

超級學霸潘文亮還有著柔軟的另一面，曾經的成長伙伴說他是個自律而善良的人，汶川、玉樹發生地震後，單位愛心捐款名單上留下了潘文亮的名字。

潘文亮曾多次參與重大科研項目。其中包括港珠澳大橋建設過程中的項目作業海區流浪潮監測工作。因忙於工作，潘文亮與家人聚少離多。潘建國說，潘文亮從來不向家人提起工作的辛勞，生活也多是報喜不報憂。