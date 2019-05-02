少年刺死校霸判8年 母喊冤：正當防衛

2019-05-02 17:17 世界日報 中國新聞組／上海2日電



2014年發生在貴州甕安的一起校園霸凌事件，永遠地改變了兩個家庭。那天，當年15歲的初三學生陳浩瀚（化名）遭到十幾名學生踢打、謾罵、抽耳光乃至持刀挑釁，他向帶頭的李姓少年揮出一刀後負傷逃跑，造成李姓少年死亡，自己也被打得重傷，經搶救才得以倖存。最終，陳浩瀚被判八年有期徒刑，至今仍在獄中服刑。

東方網報導，陳浩瀚的母親李惠（化名），多年來四處奔走，為兒子喊冤。李惠坦言，自己的兒子和死亡的李姓少年，其實都是校園暴力的受害者。如何終結這種慘劇，李惠很茫然，但她篤定地表示：「重判被欺負的孩子，就是變相鼓勵施暴。」

判決書指出，案發當天，陳浩瀚與同校學生李某在學校食堂排隊買早餐，李某踩了陳浩瀚一腳，二人發生口角和抓打。在此後的12小時內，陳浩瀚經歷了兩次毆打，及多次謾罵、腳踢、抽耳光和持刀挑釁。

最終，陳浩瀚被強行拉到學校附近一小區，在十幾人的包圍中，用從同學處得來的卡子刀刺中李某胸部後逃跑，李某拿刀在其後追了一段路後倒地。最終，李某因傷重不治身亡，而陳浩瀚也因重傷二級，一度被下達病危通知。

據報導，李惠回憶事發當時，2014年4月30日，原本是等著孩子五一放假歸來的一家人，卻接到孩子出事的電話。李惠說，她來到醫院，緊緊握著兒子的手，祈禱他能度過難關。而兒子睜開眼說的第一句話，讓李惠永生難忘。當時他說：「媽媽，你們不知道我是怎麼跑出來的。」

看著重傷的兒子，李惠不停在心中「腦補」兒子被欺凌的殘酷場景，直到她親眼看到一名學生遭到霸凌，她才徹底理解兒子當時經歷了什麼。

報導說，李惠表示，自己當時在陳浩瀚寄宿的親戚家附近的甕安二中旁的小區，親眼看到一群人在圍著打一個學生，從學校門口一直打到小區裡。李惠嚇得躲到二樓打電話報警，她當時跟警察說，「你們快點來，再不來，二中門口就要打死人了」。

此後，李惠某種程度上走出了兒子出事的心理陰影，她安慰自己「還好孩子撿回一條命」。

受限於文化水平，李惠夫妻兩坦言，遇到了事情才知道，自己基本就是「法盲」。「我們當時就不懂什麼叫正當防衛，只是覺得事情是不對的。」

長時間的失眠、求助，讓夫妻二人不得不學習法律知識。令她欣慰的是，陳浩瀚在監所中並未放棄學習，最近一次探視中，他告訴母親，自己拿到了大專文憑，學習的是法律。同時，他還告訴父親，自己出獄後還要繼續「專轉本」。

對於陳浩瀚案，此前公安機關曾回應稱，如果案件放到現在，最多就是防衛過當。法院也表示，現在判決可能有不同結果。