這個快遞小哥真牛！每天送貨150件

2019-05-02 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



紀念五四運動100周年大會4月30日在人民大會堂舉行，京東物流快遞小哥曹小軍是唯一獲得北京青年五四獎章的快遞員，他平均每天遞送的快遞高達150件，被譽為最「牛」快遞小哥。

人民日報海外版報導，1987年出生的曹小軍，目前是京東物流北京北禮士路營業部快遞員。他是甘肅人，2008年來到北京，陸續在兩家餐廳做了5年服務生。2013年4月加入京東物流，成為一名快遞員。

6年來，他的工作時間達1,900多天，零誤差、無投訴、無安全事故，配送總單量達到28萬5,163件。換算下來，他每天的送件量高達150件。

大陸國家郵政局發布的數據顯示，2018年大陸全國快遞業務量達507.1億件。「2018快遞員群體洞察報告」顯示，大陸快遞員數量已達300萬人，平均工資在人民幣6,200元左右。消費者暱稱他們為快遞小哥。

曹小軍說，他每天上午6點半到網站開始分揀貨物，上午8點半到9點之間開始送快遞，天黑回到住所，中間最多休息兩個小時。每天平均送貨約150件，接打電話約100個，送貨範圍大約是兩個紅綠燈之間的街區，從早到晚來來回回地跑。

曹小軍說，很多年輕人白天都不在家，家裡都是老人小孩，中午是他們的午睡時間，儘量不要去敲門。這種有人情味的工作方式頗受好評，住戶們稱他為社區管家。有時送貨量比較大，曹小軍的妻子也會一起來幫忙送貨。