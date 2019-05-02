五一黃金周酒店貴 內地客遊港「即日就走」

2019-05-02 13:54 世界日報 香港2日電



香港住宿費用高昂，故選擇即日來回，打算在港購物及觀光後下榻深圳酒店。 中國新聞社 分享 facebook

一連四天的五一黃金周假期昨日展開，大批內地旅客早上乘坐高鐵來港旅遊，各處人頭湧湧，但有不少旅客表示，香港住宿費用高昂，故選擇即日來回，打算在港購物及觀光後下榻深圳酒店。

尖沙咀雙人房 索價4800元

明報報導，五一黃金周酒店房價較去年同期升一成；在一房難求下，有尖沙咀區賓館雙人房索價4800港幣(約611美元)，較平時高出11倍，亦較紅磡區酒店雙人房價貴1倍。

香港旅遊業賓館聯會主席劉功成說，多數賓館昨日及今日的房期已滿，餘下小量賓館房價必然被搶高最少兩成。他又指往年5月1日深夜11時會出現單晚房價被搶高到約2000元的情，今年抬價更早出現。

香港01報導，廣深港高鐵香港段去年9月底正式通車後，1日迎來首個五一黃金周，大批內地旅客早上乘坐高鐵來港旅遊。有廣東旅客指提早一周在網上購買車票，認為人流明顯多於去年的「十一黃金周」，但秩序安排有改善，稱「以後來港也會選擇高鐵。」

1日，早上9時許高鐵西九龍總站的抵港大堂已是人頭湧湧，銀行櫃員機、兌換店及八達通售賣機前排起長龍，有站內職員疏導人流，秩序大致良好。

深圳旅客余太一家四口首次坐高鐵來港。她指過往經羅湖口岸過關再坐東鐵到市區，過關時間長，「以前要很早6、7點出門，下午1、2點才到，感覺花很多時間在路上。」她指，今早8時許出門，乘坐9時許班次的高鐵，10時前已抵港，形容非常方便，可以有更多時間遊玩及購物，但表示不會在港過夜，「因為（酒店）很貴，（以前即日來回）很累、來去匆匆。現在可以玩到（高鐵）最後一個班次才走。」

星光大道金像女神雙腿「生鏽」

據報導，尖沙咀星光大道經過約三年的維修及翻新，今年初重開。1日為翻新後的首個五一黃金周，吸引大批內地旅客到來。下午時段遊人絡繹不絕，不少旅客在麥兜、李小龍等銅像拍照，非常熱鬧。

現場遊客發現，只重開了三個月的星光大道，麥兜銅像鼻孔已被遊人觸碰至「甩色」，金像獎女神像的雙腿亦懷疑因潮濕而生鏽，有遊客狐疑「女神雙腿為什麼生貝殼或青苔？」