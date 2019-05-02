八達嶺長城5.4萬人打卡 北京世園會大塞車

2019-05-02 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



五一小長假的第二天，北京世界園藝博覽會的熱度也隨著氣溫升高而不斷攀升，通往世園會的京禮高速公路有超過10公里堵車路段，該堵車路段開車用時約2.5個小時。多輛私家車已經因為占用應急車道被交警查處，還有一些車輛在占用世園會專用車道行駛。

每逢節假日期間，網上會流傳出八達嶺長城景區內摩肩接踵的場景，5月1日八達嶺長城迎來5.4萬多遊客「打卡」。眾多遊客必去之地「好漢坡」成為遊客最為集中的區域，由於地勢陡峭，從下往上看去，會看到人頭攢動的場景。

「經常看到網上的小視頻，說是八達嶺長城人山人海，專門來這裡看一下。」來自城區的市民楊先生說，他對長城並不陌生，但是假日期間還是帶著家人一起來了，「八達嶺長城比較雄偉，值得來看。」

由於遊客較多，好漢坡景區每隔幾十公尺就能見到一名志願者或武警，為遊客指路或疏導客流。景區工作人員表示，希望遊客合理選擇攀登路線，沒必要過於集中在好漢坡等某一處景點。

由於長城沿著山脊而建，平地並不多，爬累了的遊客會集中到敵樓附近休息，有部分遊客會將手中的礦泉水瓶以及火腿腸包裝、衛生紙等隨意丟棄，風力較大時會四處飄散，環衛人員看到後不得不到處撿拾，估計當天景區清理垃圾達18噸。

「這些遊客丟棄的垃圾，我們都要全部背下山去。」一名正在忙碌的環衛工說，遊客的文明程度已經越來越高，希望大家都將垃圾放置到垃圾箱裡，工作人員會及時收納。