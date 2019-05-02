親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

狙擊「華為」紙牌屋：英國國防大臣「洩密」遭開除

八達嶺長城5.4萬人打卡 北京世園會大塞車

2019-05-02 12:44聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

五一小長假的第二天，北京世界園藝博覽會的熱度也隨著氣溫升高而不斷攀升，通往世園會的京禮高速公路有超過10公里堵車路段，該堵車路段開車用時約2.5個小時。多輛私家車已經因為占用應急車道被交警查處，還有一些車輛在占用世園會專用車道行駛。

每逢節假日期間，網上會流傳出八達嶺長城景區內摩肩接踵的場景，5月1日八達嶺長城迎來5.4萬多遊客「打卡」。眾多遊客必去之地「好漢坡」成為遊客最為集中的區域，由於地勢陡峭，從下往上看去，會看到人頭攢動的場景。

「經常看到網上的小視頻，說是八達嶺長城人山人海，專門來這裡看一下。」來自城區的市民楊先生說，他對長城並不陌生，但是假日期間還是帶著家人一起來了，「八達嶺長城比較雄偉，值得來看。」

由於遊客較多，好漢坡景區每隔幾十公尺就能見到一名志願者或武警，為遊客指路或疏導客流。景區工作人員表示，希望遊客合理選擇攀登路線，沒必要過於集中在好漢坡等某一處景點。

由於長城沿著山脊而建，平地並不多，爬累了的遊客會集中到敵樓附近休息，有部分遊客會將手中的礦泉水瓶以及火腿腸包裝、衛生紙等隨意丟棄，風力較大時會四處飄散，環衛人員看到後不得不到處撿拾，估計當天景區清理垃圾達18噸。

「這些遊客丟棄的垃圾，我們都要全部背下山去。」一名正在忙碌的環衛工說，遊客的文明程度已經越來越高，希望大家都將垃圾放置到垃圾箱裡，工作人員會及時收納。

八達嶺特區辦事處指出，為了更好服務遊客，八達嶺長城景區採取從周邊借用停車場、增加志願者以及免費客運大巴接駁等措施，讓遊客進得來出得去，更好地體驗長城之美。

五一小長假第一天，八達嶺長城迎來5.4萬多遊客「打卡」。（北京青年報）
五一小長假第一天，八達嶺長城迎來5.4萬多遊客「打卡」。（北京青年報）
分享
通往世園會的京禮高速公路有超過10公里堵車路段，該堵車路段開車用時約2.5個小時...
通往世園會的京禮高速公路有超過10公里堵車路段，該堵車路段開車用時約2.5個小時。（北京交警微博）
分享

長城北京
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

「復仇者聯盟4」大陸票房破135億 再創紀錄

2019-05-02 10:04

這個快遞小哥真牛！每天送貨150件

2019-05-02 13:33

全民公敵真實版！ 6億支「天眼」監控 記者實測7分鐘被識破

2019-05-02 11:00

「刷臉」過安檢 深圳機場率先試行

2019-05-02 04:01

復仇者聯盟4 大陸最賣座外片

2019-05-02 04:00

五一長假大陸到處塞 「真恨自己沒穿紙尿褲」

2019-05-01 23:40

瞄準「占領運動」 香港水炮車最快7月1日服役

2019-05-01 22:29

同學遇情殺…女大生為她擋8刀：我不衝上去她可能會死

2019-05-01 22:28

種善因、結善果！11年前助她讀書11年後獲她救命

2019-05-01 22:25

帶5歲特殊需要兒子入女廁被侮辱 港媽心痛：不要只顧批評不了解

2019-05-01 22:22

上海首辦世界犬展 場館外竟賣「狗肉鍋」

2019-05-01 18:38

遭5同學拖廁所圍毆 甘肅初中生忍痛報告老師…死了

2019-05-01 18:16

台協返鄉辦徵才博覽會 海基會提醒不能邀陸企

2019-05-01 16:53

解放軍海軍艦艇編隊靠泊香港 開放市民參觀

2019-05-01 12:58

在美國被告賣假貨以2.5億美元和解 阿里巴巴堅稱這一句話

2019-05-01 12:50

「天眼」快狠準！4次抓拍、98%相似 10分鐘逮弒母北大生

2019-05-01 12:50

中國網路交易新規定 賣家不得刪負評

2019-05-01 12:27

上海狗展附近餐廳公然賣狗肉 英國狗會宣布抵制

2019-05-01 12:17

習近平致電祝賀日本新天皇德仁即位

2019-05-01 11:35

淡化銳實力指控？習近平：包容就不存在文明衝突

2019-05-01 10:50

中國首條跨海福廈高鐵 2022年建成通車

2019-05-01 10:07

中共高調紀念五四 陸學者反問：現能允許學生遊行？

2019-05-01 09:40

敲斷偷走400萬年鐘乳石 陸3男落網

2019-05-01 09:20

廣角鏡／張家界玻璃橋清潔

2019-05-01 04:06

廣角鏡／杭州百花大會驚豔

2019-05-01 04:06

11年前助她讀書 11年後救他一命

2019-05-01 04:05

廣州2020年 出租車全純電動化

2019-05-01 04:05

海洋伏季休漁儀式 廣州啟動

2019-05-01 04:05

五一假期 鐵路運量估6820萬人次

2019-05-01 04:04

榕台師徒「跨越海峽 傳承匠心」

2019-05-01 04:04

今年第2例 加國人在陸涉毒判死

2019-05-01 00:35

陸五一出遊民眾 今年估增9.3%達1.6億人次

2019-04-30 23:21

中國禁不了狗肉 上海主辦世界犬展挨批

2019-04-30 22:36

一聲巨響民眾驚醒 疑長征火箭殘骸墜陝西湖北交界

2019-04-30 22:17

廣州市全面推廣純電出租車

2019-04-30 21:08

中國工程院院士候選名單公布 百度李彥宏入選

2019-04-30 20:43

峇里島騎水上摩托艇 深圳少女被教練載到孤島性侵

2019-04-30 17:12

吉林女官嗆民「你哪小區的」 疑欲報復影片外流

2019-04-30 17:00

從弒母北大生被抓 看中國人臉識別系統有多嚴密

2019-04-30 14:42
看更多

熱門文章

全民公敵真實版！ 6億支「天眼」監控 記者實測7分鐘被識破

2019-05-02 11:00

懸念30年 那一夜消失的坦克人

2019-05-01 16:12

中美新一輪談判之際 大陸宣布銀行保險業大開放

2019-05-01 16:54

台商找蔣孝嚴疏通？海基會籲：應循正確管道求助

2019-05-01 16:09

餐廳取名「土八路」 被官方下令整改

2019-05-02 09:20

鴻海子公司FII發股票 逾4,300名員工領到了

2019-05-01 17:08

五一長假大陸到處塞 「真恨自己沒穿紙尿褲」

2019-05-01 23:40

「復仇者聯盟4」大陸票房破135億 再創紀錄

2019-05-02 10:04

當iPhone銷量大跌 華為出貨暴增50%

2019-05-01 15:41

帶5歲特殊需要兒子入女廁被侮辱 港媽心痛：不要只顧批評不了解

2019-05-01 22:22

大陸科技四巨頭 每天「勞動」過節

2019-05-01 23:27

上海首辦世界犬展 場館外竟賣「狗肉鍋」

2019-05-01 18:38

復仇者聯盟4 大陸最賣座外片

2019-05-02 04:00

同學遇情殺…女大生為她擋8刀：我不衝上去她可能會死

2019-05-01 22:28

美中談判之際…大陸宣布擴大開放銀行業、保險業

2019-05-01 23:59

郭台銘會川普 港媒：華府介入大選未必會有效果

2019-05-02 10:43

《新聞眼》德先生、賽先生都去哪了？

2019-05-01 18:34

兩岸城市交流受限九二共識？顏子傑：尋求「桃園共識」

2019-05-01 16:24

吃榴槤竟驗出酒精反應！男子酒測值逾0.03

2019-05-02 11:51

遭5同學拖廁所圍毆 甘肅初中生忍痛報告老師…死了

2019-05-01 18:16

種善因、結善果！11年前助她讀書11年後獲她救命

2019-05-01 22:25

二奶現象和你想得不太一樣 賺得少也會婚外包養

2019-05-01 18:04

安徽30萬年古人類化石 提供東亞人類演化新證據

2019-05-02 11:21

不顧豬肉量不足 陸暫停加拿大2家豬肉進口商

2019-05-02 10:59

習近平紀念五四未提德、賽先生 學者：精神背道而馳

2019-05-01 18:19

八達嶺長城5.4萬人打卡 北京世園會大塞車

2019-05-02 12:44

A股量縮 上月市值蒸發4兆

2019-05-02 03:14

中美3大分歧未解 劉鶴下周赴美尋求「最終協議」

2019-05-02 12:16

馬紹章：從一個鏡頭、三個焦點看2020大選

2019-05-02 12:20

大陸銀行保險業 擴大開放

2019-05-01 23:27

提新疆穆斯林 聯合國秘書長促中尊重人權

2019-05-01 18:22

五四運動100周年 廖俊智:中研院不受任何政治型態限制

2019-05-02 10:46

「刷臉」過安檢 深圳機場率先試行

2019-05-02 04:01

南早：北京須更努力說服世界 不會步日德後塵

2019-05-01 16:12

台協返鄉辦徵才博覽會 海基會提醒不能邀陸企

2019-05-01 16:53

紀念五四百年 北大黨委書記：為兩個一百年貢獻

2019-05-01 18:04

陸委會諮詢委員建議政府 思考與大陸產業差異化發展

2019-05-01 22:46

斯里蘭卡爆炸案 中使館稱6名中國公民遇難

2019-05-01 14:08

非洲豬瘟衝擊 中國豬肉價一年來大漲46%

2019-05-01 22:24

陸五大保險企業報喜 一天賺44億

2019-05-02 03:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top