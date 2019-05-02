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「復仇者聯盟4」大陸票房破135億 再創紀錄

2019-05-02 10:04聯合報 記者李仲維╱即時報導

昨天是大陸五一小長假第一天，《復仇者聯盟4：終局之戰》累計票房突破人民幣30億元（合新台幣135億元），成為大陸國內票房最快破30億的電影，當天票房超過人民幣5億元，占電影總票房八成以上。

華爾街見聞引據貓眼數據顯示，5月1日17點18分，《復仇者聯盟4》票房突破人民幣30億元，成為大陸國內票房最快破30億的電影（歷時7天17小時28分）。此前最快破30億票房的電影是《流浪地球》，歷時9天15小時2分。

目前《復仇者聯盟4》票房暫時位居大陸電影總票房第七名，距離第六名《我不是藥神》的30.9億非常接近，有望在今晚超越。

目前五一小長假才剛剛開始，4天假期結束之後，《復仇者聯盟4》票房數字可能更加驚人。

此外，21世紀經濟報導，五一假期期間《復仇者聯盟4》的票價創上映以來新低。5月1日，觀影人次1,060.7萬人，幾乎較前一天的538.8萬翻倍，場均人次也從27人升至55人，平均票價則降至人民幣47元，創歷史新低。

貓眼統計數據顯示，《復仇者聯盟4》以映前11天1小時55分，成為大陸影史最快破億電影、映前2天1小時28分成為最快破5億電影、映後1天20時21分成為最快破10億電影、總預售7.44億元創多項歷史新高。

目前該片的大陸國內排片率依然高達94.4%，目前外界普遍預計，其在大陸票房將突破人民幣40億元。

《復仇者聯盟4：終局之戰》成為大陸國內票房最快破30億的電影。聯合報資料照
《復仇者聯盟4：終局之戰》成為大陸國內票房最快破30億的電影。聯合報資料照
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