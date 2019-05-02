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復仇者聯盟4 大陸最賣座外片

2019-05-02 04:00聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

電影「復仇者聯盟4：終局之戰」票房佳，成中國大陸最賣座的外國電影。 中新社
電影「復仇者聯盟4：終局之戰」票房佳，成中國大陸最賣座的外國電影。 中新社
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華特迪士尼（中國）有限公司1日凌晨在其官方微信號發布信息，迪士尼旗下漫威影業電影「復仇者聯盟4：終局之戰」的中國大陸票房已突破27億元人民幣。這意味著，這部影片超越「速度與激情8」，成為中國大陸最賣座的進口片。

新華社報導，「復仇者聯盟4：終局之戰」由安東尼．羅素和喬．羅素聯袂執導，改編自漫威漫畫。這部匯集了眾多漫威「超級英雄」形象的影片，講述「鋼鐵俠」、「綠巨人」等與反派人物的一場決勝之戰。4月24日起，該片在中國大陸公映，票房快速增長。

業內人士分析，「復仇者聯盟4：終局之戰」新片迅速創造了多項中國大陸票房紀錄，顯示了中國大陸電影市場持續繁榮發展，動力強勁。

2018年底，中國大陸電影銀幕總數已經超過6萬塊，2018年全年票房突破600億元人民幣。與2017年春「速度與激情8」上映時的環境相比，「復聯」新片所面對的中國大陸電影觀眾規模、銀幕基數等均有明顯增長。

導演羅素兄弟4月在上海對記者表示，自預售起，這部影片就受到觀眾歡迎，這與主創團隊的「精耕細作」有關。兩人聯袂執導了「復仇者聯盟3：無限戰爭」和這部新片，團隊前後各花費了約一年時間，馬不停蹄對原創故事進行全方位的推演和打磨。

北京和上海的多條院線分析認為，借力5月1日起連續4天的「五一」小長假，「復聯」新片有望再創票房新高，預計將突破30億元人民幣。

目前，中國大陸電影票房前三甲是由「戰狼2」、「流浪地球」、「紅海行動」保持，其中「戰狼2」票房超過56億元人民幣，位居第一。

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