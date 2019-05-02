「刷臉」過安檢 深圳機場率先試行

2019-05-02 04:01 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



為有效落實民航服務質量重點攻堅專項行動，推廣新技術落地應用，近日起，深圳機場在國內安檢區2、3號通道試運行旅客自助驗證模式，並在大陸國內機場中率先實施「刷臉」過安檢。

香港中通社引述深圳機場4月30日發布的消息稱，深圳機場在中國大陸國內率先試行乘機旅客「刷臉」過安檢。

「這條通道更快！不需要紙質登機牌、不需要二維碼、不需要手機……只要『刷臉』就行了！」在深圳機場通過刷臉完成安檢驗證的旅客劉先生興奮地說道。

報導稱，此次上線試運行的安檢自助驗證通道，是深圳機場正積極推進的「智慧安檢」項目之一，旨在通過大數據聯通和人臉活體檢測應用，進一步豐富旅客安檢驗證形式，提高旅客安檢驗證效率。

「今後，選擇走安檢自助驗證通道的國內航班旅客，不用再像以往在人工驗證台通過身分證和登機牌驗證身分了，僅需在自助驗證通道刷臉即可快速通過。」據深圳機場安檢站負責人介紹，實施「刷臉」過安檢後，旅客平均過檢驗證時間最快可縮短至3秒，可以有效提升旅客安檢體驗。

下一步，深圳機場還將結合行業標準和業務需求，不斷完善刷臉自助驗證閘機功能，在機場各安檢通道、登機口全面推廣試行刷臉自助驗證模式，為旅客提供更高效、便捷的服務。