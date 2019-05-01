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上海首辦世界犬展 場館外竟賣「狗肉鍋」

2019-05-01 18:38世界日報 中國新聞組／北京1日電

上海舉辦世界杯犬展（取材自微博）。
上海舉辦世界杯犬展（取材自微博）。
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以「尊重生命、致愛世界」為口號的上海世界杯犬展4月30日開幕，這也是中國首次舉行為期四天的世界犬展。不過，因為中國有些人愛吃狗肉，動物保護團體Humane Society International近日甚至發現場館附近三間餐廳仍賣著狗肉，讓世界杯犬展遭動保人士和網友批評。

中央社報導，根據國際人道協會（Humane Society International）資料，人類每年吃掉估計3000萬隻狗，中國就吃掉當中的三分之一。英國育犬協會號稱是世界歷史最悠久的此類組織，已宣布將抵制這項活動，原因是中國屠殺犬隻的方法有時相當殘酷。

另據港媒報導，動物保護團體發現，就在舉辦犬展的不足20公里處，有餐廳的玻璃門外大字寫明販賣「狗肉鍋」，餐牌上還寫著狗肉餐。由於世界杯犬展的主辦方指希望透過活動宣傳尊重動物和生命、促進人犬友好的信息，但在同一個城市卻有餐廳高調售賣狗肉，顯得格外諷刺。

上海舉辦世界杯犬展，卻被發現場館附近的餐廳仍賣著狗肉（圖取材自Humane So...
上海舉辦世界杯犬展，卻被發現場館附近的餐廳仍賣著狗肉（圖取材自Humane Society International官網），引發批評。
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物保護團體找出供應狗肉的屠宰場後，也成功救出22隻狗狗，宰場聲稱這些狗來自徐州。中國吃狗肉的風氣猶在，徐州沛縣也是知名的狗肉交易重地，當地會製造狗肉香腸、罐頭肉乾，供應給當地餐廳，亦會生產冷凍狗肉運送至其他地方。

另外，每年6月桂林都會舉辦狗肉節，多年來都受到動物關注人士猛烈批評，然而中國官方一直未有意禁止這項活動。

北京
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