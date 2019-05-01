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種善因、結善果！11年前助她讀書11年後獲她救命

2019-05-01 22:25世界日報 中國新聞組／北京1日電

譚正華病危期間，曾受他幫助的覃玲夫婦在醫院陪伴他、鼓勵他。 （取材自微博）
譚正華病危期間，曾受他幫助的覃玲夫婦在醫院陪伴他、鼓勵他。 （取材自微博）
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2008年在四川省德陽市中江縣工作的譚正華，向剛參加完高考的當地女孩覃玲伸出援手，不僅指導她報考醫學院，還資助她完成學業。11年後，譚正華腦出血急送四川大學華西醫院，已是該院醫生的覃玲，為「恩人」贏得了黃金搶救時間。

2008年，譚正華在中江縣工作，認識剛高考完的女生覃玲，得知她父殘母病，還有兩個妹妹，決定幫助她。譚正華指導覃玲填報高考志願、進入川北醫學院臨床醫學專業學習；大學第一年，還為覃玲籌集7000元人民幣學費。覃玲有困難時，譚正華都會寄生活費給她，同時資助她的兩個妹妹。

後來，譚正華調到四川省政府部門工作。今年3月19日，譚正華突然暈倒，經診斷為腦部動脈瘤，情況非常危急。隨後，譚正華與在四川大學華西醫院工作的覃玲取得聯繫，覃玲立刻幫他安排轉院。經過緊急救治，譚正華脫離生命危險。因發病時家人不在身邊，覃玲和丈夫像親人一樣陪在他身邊。

因為搶救及時，譚正華沒有像其他腦出血病人一樣開顱，也沒有留下後遺症，「11年前我只是幫助了覃玲讀書，11年後她卻救了我的命。人生就是種善因、結善果，我想把這個故事講出來，激勵更多的人做善事。」

此事經當地「德陽晚報」報導，迅速引起共鳴，新華社等媒體也紛紛轉發。

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