同學遇情殺…女大生為她擋8刀：我不衝上去她可能會死

2019-05-01 22:28 世界日報 中國新聞組／杭州1日電



女大學生崔譯文見義勇為，替女同學擋了八刀，獲廣西政法委頒發榮譽證書。（取材自中國寧波網、微博） 分享 facebook 廣西女大學生崔譯文日前和同學返回宿舍時遇到情殺，她奮不顧身護住同學身中8刀；廣西靈川縣政法委頒發榮譽證書給她，網友盛讚「不愧為軍人的後代」、「看到新時代的五四精神」，被問到當時有沒有想過危險？崔譯文說「我是軍人的孩子，」「我只知道，如果我不衝上去，她可能會死。」

寧波晚報報導，崔譯文就讀桂林電子科技大學，3月10日和女同學小梁下晚自習後回宿舍，經過操場時身後有一名男生拉住小梁，崔譯文發現該男生要對小梁動手，趕緊上前要把男生拉開。但該男生手中有刀，在拉扯阻止過程中，崔譯文身中2刀。

「小梁，快跑！」崔譯文大喊，男子追上去攻擊，崔譯文見拉不住他，竟用自己瘦弱的身體護住女同學，不幸又身中多刀。後來，其他同學聞聲趕來報警，警方很快將男子抓獲，經查，該案件是感情糾葛引發。

在兩次上前阻止男子行凶過程中，崔譯文身中8刀。小梁受傷更為嚴重，身中15刀，如果不是崔譯文的保護，後果不堪設想。當晚，崔譯文和小梁都被送到醫院搶救，崔譯文膽囊和肝臟受傷、失血較多。萬幸的是，兩人最終都脫離了危險。

據報導，崔譯文父母趕到醫院時，看到女兒身上插著管子，到處包著紗布，臉色蒼白。當兵28年的硬漢父親忍不住落淚，媽媽也哭成了淚人，但崔譯文一直安慰他們：「我不疼的，真的，一點不疼！」

醫生告訴她們，崔譯文身中八刀，分別在胸腔、肝、腰、肚子、手臂內側等，膽囊和肝藏受傷嚴重。被問到為何奮不顧身地保護小梁？崔譯文說：「我是軍人的孩子，當時那種情況下，我不救她還有誰能救她？！」

在住院治療期間，崔譯文沒掉過一次淚，反而一直笑著安慰住在同一間病房的小梁。直到出院前一天，身上的紗布被拆下，多處又長又醜的傷疤暴露在眼前，她才第一次流下了眼淚，「但沒有關係，這些傷疤都蓋在衣服下面。」崔譯文的救人事跡，經當地媒體報導後，在桂林市民中激起強烈反響，廣西桂林市靈川縣政法委也頒發證書給她。