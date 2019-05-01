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瞄準「占領運動」 香港水炮車最快7月1日服役

2019-05-01 22:29世界日報 香港新聞組／香港1日電

香港警方斥資1660萬(約211萬美元)購買三輛俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車正式亮相。全車以白色為主調，車身配備兩個車頂噴水裝置、360度攝錄鏡頭、水箱及催淚溶劑儲水缸等設施，預計今年下半年投入執勤。換言之，若再出現如2014年大規模占領運動，水炮車便有可能出動。

香港01報導，每部水炮車長8米、寬2.55米，車輛設有一個水箱和催淚溶液儲存裝置。頂部配置兩枝專門用作驅散暴力衝擊人士的噴水裝置，而車輛噴出的水柱，有不同的模式及用途。

保安局指，因應行動需要，操作人員可選用噴灑或水柱模式，車輛亦可噴射催淚水劑。車輛有保護性噴水裝置和保護灑水噴嘴，在有需要時可用作防衛噴射和滅火，以保護車輛。此外，車頂設有兩個360度攝錄鏡頭。車輪也配置話音廣播系統，可向示威者發出警方的勸喻、警告或其他訊息。

報導指出，保安局表示，當公眾騷亂出現嚴重傷亡、財產被大肆破壞或通過占用主幹道擾亂或非法堵塞交通，對公共秩序或公眾安全造成重大影響時，警方會考慮出動水炮車。

在使用的噴水裝置時，警務人員會先作出警告，示意將使用有關裝置。而達到合法目的後，會立即停止使用。

報導說，警方在檢視近年處理大型公眾集結的經驗後，認為有關裝備需要提升，警方亦注意到法國、德國、比利時等國家在處理大型公眾集結或暴亂時有使用配備噴水裝置的車輛，以便警隊處理不同情況，因此採購三部配備噴水裝置的「人群管理特別用途車」的車輛。

警方已於2019年3月完成草擬有關車輛的操作指引，預計有關車輛將於2019年下半年投入服務，即最快7月1日開始服役。

香港法國比利時
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