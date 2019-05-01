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「天眼」快狠準！4次抓拍、98%相似 10分鐘逮弒母北大生

2019-05-01 12:50世界日報 記者許依晨／北京1日電

弒母北大生被抓，安檢識別到抓捕僅10分鐘，中國人臉識別系統嚴密。 路透
弒母北大生被抓，安檢識別到抓捕僅10分鐘，中國人臉識別系統嚴密。 路透
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潛逃1380天後，北京大學弒母案嫌疑人吳謝宇近日在重慶江北機場被民警抓獲，這次從安檢識別到抓捕，僅僅用了十分鐘。就在此前半年，重慶江北機場曾全面升級旅客人臉識別系統，人臉識別系統「天眼」立下大功，讓嫌犯插翅難逃。

2016年3月3日，福州警方發布懸賞通告稱，教師謝天琴死在宿舍，其子吳謝宇有重大作案嫌疑，此後吳謝宇失蹤，時隔三年被抓。消息傳出，一時轟動全中國。

通信信息報報導，機場民警透過「天眼」系統發現並抓獲了吳謝宇，「天眼」系統其核心科技即為智能人臉識別，4月21日凌晨4時多，吳謝宇進入重慶江北機場第二航站，在三號門進入防爆安全檢查區域等待檢查期間，吳謝宇被監控設備四次抓拍，每次相似度比對都大於、等於98%，最終被機場警方抓獲。

有網友在微博披露，當時是她和朋友去坐飛機，「他（吳謝宇）送人，根本不用安檢，但是警察來得真的挺快的，他進場前後可能不到十分鐘時間，就直接走到他面前盤問他了」。

據重慶江北機場2018年9月10日消息，該機場完成所有安檢通道人臉識別系統升級工作，新系統提供旅客人臉比對數據回查功能。人臉識別系統升級後，旅客身分核實查驗只需要安檢人員刷一次身分證即可完成。

通過人臉識別抓拍的一張清晰照片，可成為機場內的通行憑證。利用人臉數據，並與公安系統進行聯網，系統通過比對的方式可快速找到布控人員並發出警報，為公安找人、抓逃、布控等提供智能化武器。

被外界稱為神器的「天眼」，可利用大數據分析準確進行人臉識別，它可以透過已有的人員圖象，模擬其在時間變化、場景變化、光線變化和視角變化下的景象，再與監控視頻中的人像進行比對，準確率可以達到90%。

據稱，目前中國最新的人臉識別技術已經能識別雙胞胎，精準率能達到99%。 路透
據稱，目前中國最新的人臉識別技術已經能識別雙胞胎，精準率能達到99%。 路透
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中國人臉識別系統嚴密。 路透
中國人臉識別系統嚴密。 路透
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中國公共安全領域人臉識別應用「天網工程」，已在16個省、市、自治區部署了超過2000萬個無處不在的攝像頭，依靠動態人臉識別技術和大數據分析處理技術，對密布在各地攝像頭抓拍的畫面進行分析對比，最快三秒就能精準識別。此外，據稱，目前最新的人臉識別技術已經能識別雙胞胎，精準率能達到99%。

這些攝像頭不僅能夠識別面部系統，還能識別車牌，將人臉和車牌號碼對號入座，而且還能查到一個人過去一周的行蹤，甚至能匹配到每個人的親屬和與其經常接觸的人。

曾經有BBC記者試圖挑戰天眼系統，結果才剛走進火車站，警務人員就立馬識破，「逮」住了他。從他出門到「被捕」，全過程只用了七分鐘。

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