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中國網路交易新規定 賣家不得刪負評

2019-05-01 12:27世界日報 記者李仲維╱綜合報導

中國網路交易新規定，賣家不得刪負評。圖／取自淘寶網
中國網路交易新規定，賣家不得刪負評。圖／取自淘寶網
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中國市場監管總局4月30日公布《網路交易監督管理辦法（徵求意見稿）》，明確規定網路交易經營者銷售商品或提供服務，應當明碼標價，不得虛構交易、編造使用者評價、不得刪除用戶不利評價，且不得違法搭售商品或服務。

中新網報導，官方提出這項監督管理辦法主要是為了規範網路交易市場秩序，維護各方主體合法權益，促進網路交易持續健康發展。

徵求意見稿規定，網路交易經營者不得從事無證無照經營活動；除依法不需要辦理市場主體登記的經營者以外，所有網路交易經營者均應當依法辦理市場主體登記；並允許符合條件的自然人網店經營者，依法登記為個體工商戶。

此外，規定還包括網路交易經營者應當依法收集、使用消費者或經營者資訊，對其知悉的消費者個人資訊或經營者的商業秘密，應當嚴格保密，不得對使用者資訊查詢、更正、刪除，以及用戶註銷設置不合理條件。

管理辦法也要求網路交易經營者銷售商品或提供服務，應當明碼標價，不得虛構交易、編造使用者評價、不得刪除用戶不利評價，不得違法搭售商品或服務，不得濫用市場支配地位，不得限制交易、收取不合理費用等。

其他規定還包括平台經營者應當遵循公開、公平、公正原則，制定平台服務協定和交易規則；應當建立健全信用評價制度，公示信用評價規則，為消費者提供公開評價途徑；應當以多種方式向消費者顯示商品或服務的搜索結果；應當對申請進入平台的經營者的真實身分資訊進行核驗、登記、建檔；應當建立對平台內商品和服務資訊的檢查監控機制，報告平台內的違法資訊等。

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