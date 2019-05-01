榕台師徒「跨越海峽 傳承匠心」

2019-05-01 04:04 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



2019年福州市師徒大會近日登場，跨越海峽、傳承匠心的榕台師徒組合，致力推動兩岸融合發展，格外引人注目。 「除了自己在福建創業，這幾年來我還在幫扶更多的台灣及福州青年在閩創業。」福建青創首位台灣籍認證創業導師李儒欽，就是此次師徒大會上的一名台灣「師父」。

中新社報導，2008年來到福州創業的李儒欽，六次創業中經歷了五次失敗。「在這裡，一些創業青年和企業家給我一些經驗分享，讓我能够接地氣，創業慢慢走向正軌。」後來，李儒欽將自己創業的經歷和經驗分享給更多的年輕人，讓他們少走彎路。

這幾年來，李儒欽已指導上百名「徒弟」，成為許多大學生和青年創業的領路人。李儒欽表示，福州這幾年發生翻天覆地的變化，他看好福州的後起發展潛力，所以他鼓勵更多的台灣青年來福州發展。

在福州創辦一所少兒英語培訓學校的台胞蔡佩紜，成為了李儒欽的「徒弟」。2015年來到福州的蔡佩紜表示，台灣比較小，一般往精細化發展，而大陸的市場很大，這既是機遇又是挑戰。

蔡佩紜這次還拜了一個大陸師父—福州優空間商業管理有限公司創始人蔣華玉，「我開設的機構從台灣引進繪本教學，他建議我將它與本地優秀的教育資源相結合，另外可以嘗試開闢新的經營路線，例如遊學團之類的。」

在師徒大會上，張典成為台灣師父曾仁宏第一個經拜師儀式收下的大陸「徒弟」。曾仁宏將一把鋼筆送給張典，「作為醫生，給病人開藥方需要『心』—專心、耐心和細心，希望徒弟有一支好筆，為病人寫下治病良方。」

在大陸生活了20多年的曾仁宏，1997年，曾仁宏進入福建中醫學院（現改名為福建中醫藥大學）學習中醫學，然後又赴北京中醫藥大學攻讀碩士、博士學位。他選擇回到福建，在福州市第六醫院從事臨床工作。

張典說，在剛到康復科時，看診或者遇到比較典型的病例時，師父都會把他帶在身邊，手把手教他。「很感謝師父，他幾乎毫不保留地將中醫康復絕技傳授給我。」