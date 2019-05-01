廣州2020年 出租車全純電動化

2019-05-01 04:05 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



4月30日，廣州市全面推廣純電出租車啟動活動在白雲國際會議中心舉行，1500輛純電出租車正式投入運營。圖為出租車代表等待出車。 中新社 分享 facebook 廣州30日全面推廣純電出租車，代替以往使用的燃油出租車。廣州市出租汽車協會會長鄧志誠稱，目前廣州市已累計投放純電動出租車3190輛，計畫至2020年底實現全市出租車全純電動化。

中新社報導，鄧志誠指出，截至目前，廣州市出租車行業有70多家企業，2.3萬輛出租車，出租車駕駛員近4萬人。2018年10月，廣州公交集團白雲（廣交）公司已投入營運503輛純電SUV出租車。

根據統計，一台普通的燃油出租車，每燃燒一升汽油所產生的碳排放量大約為0.627千克；按照每名出租車司機每天至少駕駛350公里、平均百公里耗油6升計算，若駕駛的是燃油出租車，每位司機每天至少會生產13.2千克的二氧化碳；而駕駛純電出租車的碳排放則為零，駕駛純電出租車，一名出租車司機一年減少了接近5噸的碳排放，廣州市目前約有4萬名出租車司機，若都使用純電出租車，相當於每年能為廣州種植不少於60萬棵的樹。

據廣汽新能源汽車有限公司規劃營銷部營銷企畫科科長汝浩麟介紹，已投放的這款新能源車型的電池續航里程是410公里，雙班司機當天只需充一次電，提高出租車司機的營運效率。

目前，廣東省出台政策推動新能源車發展，例如加快高速公路充電網、城市公共充電樁等基礎設備建設，推廣大功率充電樁等。截至2019年3月底，廣州市充電基礎設施總量已突破2萬台，核心城區1公里便有充電設施。