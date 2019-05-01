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廣角鏡／張家界玻璃橋清潔

2019-05-01 04:06聯合報 新華社

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湖南張家界大峽谷風景區，女保潔員趙夢瑤搭乘橋梁檢修車清潔玻璃橋。面對腳下300公尺深的峽谷，「00後」的趙夢瑤從膽怯變成勇敢「女漢子」。

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