五一假期 鐵路運量估6820萬人次

2019-05-01 04:04 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國鐵路總公司30日披露，今年五一假期鐵路運輸自4月30日至5月4日，全大陸鐵路預計發送旅客6820萬人次，同比增加673萬人次，日均發送旅客1364萬人次，增長10.9%。

中新社報導，鐵路總公司相關部門負責人表示，五一假日期間，鐵路部門加大運力資源投放，優化列車開行方案，加開旅遊列車，助力旅客高鐵出遊。

4月30日，五一假日運輸第一天，全大陸鐵路預計發送旅客1290萬人次，同比增幅7.9%。

今年五一假期調整為4天，激發了旅客出遊熱情，「高鐵遊」成為一種新的旅遊時尚。大陸鐵路部門負責人介紹，在4月10日運行圖調整、增加102.5對旅客列車的基礎上，今年五一假日期間，全大陸鐵路還將增開動車組539對、普速列車156.5對。

大陸各地鐵路部門在部分大中城市及泰安、張家界、武夷山、井岡山、桂林、敦煌等旅遊城市間，安排開行34對直通旅遊列車，精心設計特色旅行線路，助力旅客便捷出遊。

瀋陽局集團公司在瀋陽至五女山間加開旅客列車，優化發車時間，為旅客前往「塞北名山」五女山觀光提供了便利。濟南局集團公司通過加開列車和重聯運行增加席位7.2萬個，開設寧陽、東平、新泰、肥城無軌站，通過公路大巴車直接接駁京滬高鐵泰安站，並在泰安站增設景區直達車，方便旅客高鐵出遊。

昆明局集團公司加開去往蒙自、富寧、彌勒、曲靖、河口等旅遊城市的列車59對，並通過重聯運行進一步挖潛擴能，昆明站、大理站、麗江站、普者黑站等21個車站實現持居民身分證、港澳台居民居住證、外國人永久居留證進出站和乘車，提升乘降效率，為旅客節約出行時間。鄭州局集團公司在重點方向尤其是熱門旅遊城市加開列車65對。