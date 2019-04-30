吉林女官嗆民「你哪小區的」 疑欲報復影片外流

2019-04-30 17:00 世界日報 中國新聞組╱北京30日電



這兩天網上一段視頻備受關注，吉林省長春市南關區教育局副局長被曝在接待群眾時出言不遜，稱群眾「聽不懂話」，並讓人調查發言群眾是哪個小區的，這句話引發群眾反彈：「這是要報復啊，太嚇人了！」網諷「好大的官威」。南關區委宣傳部28日回應稱，已介入調查。

吉林省長春市南關區教育局副局長被曝在接待群眾時出言不遜。 圖／取自新京報 分享 facebook

多維新聞報導，網傳視頻顯示，在一間會議室中，在U型會議桌一側居中而坐的一名女官員怒斥他人「聽不懂話」，疑似正在接待反映訴求的群眾，但其此語引發不滿，有人出言反擊，不料激怒了她，面朝對方加重語氣說「你能不能聽完說話」，隨後手指著對方問「你是哪個小區的？」說完側頭跟旁邊的官員說「一會把他…」。此語引發群眾極大反彈，「這是要報復啊，太嚇人了！」

發布視頻的網友稱，此事發生在長春市南關區教育局接待因華澤學校劃片入學問題而產生疑問的學校周邊小區業主代表現場，出言不遜的官員是南關區教育局副局長譚某。

公開資料顯示，長春市南關區教育局確有一名姓譚的副局長。

報導指出，4月28日，南關區委宣傳部表示，正在調查此事，「這兩天就會有結果」。同日，南關區人民政府在其官方微博發布關於此事的回應，稱「南關區教育局副局長譚智在接待來訪群眾過程中，情緒激烈、態度蠻橫、方法簡單，損害了黨員幹部形象，傷害了群眾感情，造成了不良影響。事件發生後，南關區委、區政府高度重視，對譚智及教育局黨委在全區範圍內通報批評，責令本人向來訪群眾誠懇道歉，並作出深刻檢查。」