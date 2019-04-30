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峇里島騎水上摩托艇 深圳少女被教練載到孤島性侵

2019-04-30 17:12世界日報 中國新聞組╱北京30日電

峇里島傳出水上摩托車教練性侵少女事件。圖／取材自深圳電視台
峇里島傳出水上摩托車教練性侵少女事件。圖／取材自深圳電視台
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深圳一對母女近日跟團到峇里島旅遊、體驗水上摩托艇，沒想到摩托艇教練竟將少女帶往孤島強行性侵；事發之後，少女家屬立即聯繫了大使館，不斷地和印尼方的警局聯繫，涉事教練也在當天被帶往警局調查。

壹深圳客戶端報導，少女20日和母親及朋友跟隨南湖國旅的旅行團，前往峇里島遊玩五天；23日上午她們前往峇里島南灣地區，在當地導遊帶領下體驗了水上項目。

少女父親表示，當時老婆和團友先行出發，女兒是最後一個。按照規定，水上摩托艇是每人一名教練，教練騎摩托艇帶著遊客，到可以目視到的相對安全海域後，換遊客來開艇體驗，可是女兒的教練卻沒有按照規定，而是直接將摩托艇開往一個偏僻的孤島，並且在島上對她圖謀不軌。

「他強行親了我女兒的嘴，然後手還要脫我女兒的褲子，」遭到強行反抗後，涉事教練竟然更加猖狂，將摩托艇重新打火，開到孤島的岸邊，「強行抱著我女兒，把她的手放到他的下體部位…」少女一回到島上，沒有立刻將這件事情告訴母親，而是跑到淋浴間拚命洗漱。

家屬最後是透過少女男友才得知發生的事，少女父親表示，事發之後立即聯繫了大使館，涉事教練也在當天下午被帶往警局接受調查。少女父親表示，從事情發生到結束，南湖國旅的態度讓他和家人不能接受。

印尼方26日召開新聞發布會，證實少女被侵犯。據了解，嫌疑人今年29歲，是爪哇島人，正等待下一步的審判結果。

峇里島五日遊行程竟傳出少女遭性侵事件。圖／取材自深圳電視台
峇里島五日遊行程竟傳出少女遭性侵事件。圖／取材自深圳電視台
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峇里島印尼深圳性侵
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