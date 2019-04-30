親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
一帶一路論壇
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

土豪哥判決「大逆轉」 臺高院判決悖離司法正義？

10年票房逾700億 來看漫威如何在中國掘金

2019-04-30 13:43聯合報 記者許依晨╱即時報導

作為漫威電影宇宙第22部影片、最新上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》正在創造中國進口片新的票房紀錄，4天20個小時，累計票房突破人民幣22億元（約合新台幣101億），成為中國最快破人民幣20億元的影片。

時代週報報導，大陸票務平台淘票票、貓眼等初步預測，《復聯4》的最終票房或將突破人民幣35億元。如果實現，這一數據將超過《玩命關頭7》人民幣24.27億元的票房，《復聯4》或將問鼎中國進口片冠軍寶座。

報導稱，11年，21部電影和186億美元的全球票房收入背後，漫威電影在重新定義現代商業大片的生產模式，漫威成為在中國最具掘金能力的進口電影廠牌。

從2008年首部獨立投資電影《鋼鐵人》開始至今，漫威電影在中國收割的票房超過人民幣155億元（約合新台幣711億），這僅是漫威影業所製作的電影票房成績，還不包括散落在其他影業如二十世紀福克斯、索尼影業等其他的漫威英雄IP影片票房。

中國市場逐漸成為漫威的重要「票倉」。除了流水線生產爆米花商業大片之外，漫威的觸角還延伸到中國的漫畫市場、線上內容、衍生品消費等，深度佈局中國市場。

截至4月27日，《復聯4》創下全球票房12.09億美元，北美地區上映3天以3.5億美元位居第一，而第二大市場中國上映5天累計票房3.3億美元，占比27.3%，票房成績尤為突出。此外，《復聯4》打破中國市場電影預售紀錄，同時創下中國國內影史最快破人民幣20億元紀錄，並且連續6天單日票房過億。

報導指出，對於中國觀眾來說，漫威電影並不陌生，它抓住了中國電影市場化的浪潮，以每年出品發行一兩部超級英雄大片的方式，幾乎伴隨著中國商業電影的興起走過了這十年。

2017年，網易與迪士尼正式合作，在網易漫畫數字平台上一次性引入包括《蜘蛛人》、《美國隊長》等在內12部原版漫威漫畫作品。在隨後的一年裡，雙方還合作開發了兩部中國超級英雄漫畫《三皇鬥戰士》和《氣旋》，這是漫威獨家授權創作的中國英雄IP。

中國衍生品公司52TOYS也與漫威簽約並展開合作，相關產品已經陸續上市。此外，與漫威合作的品牌商還包括服飾、珠寶、手辦、數位產品、日用品等等。

從2014年到2018年，衍生品使迪士尼的消費品業務收入增長了3倍，漫威宇宙相關消費品、出版和數字領域的零售額也大幅增長。不過，在迪士尼看來，漫威品牌在中國還沒迎來真正的爆發期。

此前，迪士尼大中華區及韓國消費品副總裁及總經理林家文表示，未來漫威消費品在中國市場銷售額應是現有規模的3到4倍，迪士尼在中國嘗試更多本土化的佈局，不僅在上海迪士尼樂園設立漫威相關主題，同時除了上海總部以外，迪士尼也在北京、深圳和成都設立了分公司，另外還有數字化零售，包括KOL合作、B2B線上批發等模式。

《復聯》系列的成功也使得導演羅素兄弟受到中國影視公司的青睞。2016年，華誼兄弟宣布通過其在美國的全資孫公司與羅素兄弟設立的公司Oakton Circle LLC在美國共同投資成立一家合資公司，華誼擬投入約2.5億美元的資金用於合資公司的運營管理、影視劇的開發製作、系列大片IP的採購儲備等。

報導指，另一方面，漫威宇宙大電影在中國的視頻網站的總播放量超過13億。下一步迪士尼也在強化自身的流媒體內容，擁有豐富IP版權的「Disney +」流媒體平台或將成為另一張王牌。

《復仇者聯盟4：終局之戰》在大陸上映4天20個小時，累計票房突破人民幣22億元（...
《復仇者聯盟4：終局之戰》在大陸上映4天20個小時，累計票房突破人民幣22億元（約合新台幣101億），成為中國最快破人民幣20億元的影片。取自漫威twitter
分享

電影上海迪士尼人民幣
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

上海外送員每月進帳60K 他嘆台灣落差大被各種打臉

2019-04-30 10:29

在台殺女友 港男判囚2年5月

2019-04-30 01:08

再掀離婚疑雲！ 劉強東退出奶茶妹「處女投」公司

2019-04-30 13:06

陳同佳洗錢3萬囚29月 法界：判刑過重

2019-04-30 13:03

港修逃犯條例 建制催生主席 泛民力促撤回

2019-04-30 13:02

海絲復興 柴燒德化瓷又火起來

2019-04-30 02:20

廣州鐵路警 五一前大執法

2019-04-30 02:20

五一小長假 港澳客流預估230萬

2019-04-30 02:20

時隔20年 萬達重返大陸足壇

2019-04-30 02:19

港男在台殺女友 士檢：尊重司法行使權 通緝至民國144年

2019-04-30 01:17

追求用之不竭潔淨能源 中國加速人造太陽計畫

2019-04-29 20:22

36隻貓狗活活餓死 打鼓嶺收留場變毛小孩煉獄

2019-04-29 17:30

人民沒有忘記 抖音出現致敬坦克人影片

2019-04-29 17:25

科系是假的！南京「虛假招生事件」，引爆學歷詐騙抗爭

2019-04-29 16:42

陸客湧入打針 港驚傳HPV「水貨針」 打完全身紅疹不退

2019-04-29 16:30

復聯4票房勝流浪地球 陸網民掀愛國論戰

2019-04-29 15:06

影／離譜！山東400萬年鐘乳石 竟被遊客敲斷偷走

2019-04-29 14:22

「發不出畢業證」 南京高校涉虛假招生爆衝突

2019-04-29 12:54

年度預算297億 北京清華蟬聯最富大學

2019-04-29 12:53

吳寶春上海二店開幕 門口保全比消費者多

2019-04-29 12:39

歷經統獨風波 吳寶春將出席上海二店開幕

2019-04-29 10:06

青海黃南藏族州 傳承熱貢文化

2019-04-29 02:08

德陽面具世家 四代傳承「笑和尚」

2019-04-29 02:08

呼馬開江文化周 千人品江魚

2019-04-29 02:07

上海國際旅遊度假區 破5100萬人次

2019-04-29 02:07

北京清華 蟬聯陸最富大學

2019-04-29 00:35

兩岸微流行／爬樹、減脂 大學也開課

2019-04-29 00:35

厲害了馬龍！英語竟比翻譯強

2019-04-28 17:05

男子「賴著不走」 六四紀念館遇騷擾

2019-04-28 16:53

稅務驗證量暴增 海基會為同仁叫屈：做到手殘

2019-04-28 11:56

樂拼疑抄襲樂高 陸警突檢深圳玩具商

2019-04-28 11:39

北京清華年度預算破千億 遙遙領先各大學

2019-04-28 11:29

提前50天 福建「華龍一號」核電機組啟冷態試驗

2019-04-28 10:15

FBI批陸全民皆盜 環時反控美「搶土著家園的暴發戶」

2019-04-28 09:41

中共又打一虎 四川副省長彭宇行落馬

2019-04-28 09:11

上海巡禮／夜上海的CEO 鼓勵你買買買

2019-04-28 00:41

粵來粵有趣短片賽 下周公布決賽名單

2019-04-28 00:41

阻患者插隊 上海名醫遭壓倒上銬

2019-04-28 00:41

雲南公安破獲黑幫組織 主腦竟是網紅正能量大叔

2019-04-27 22:26
看更多

熱門文章

上海外送員每月進帳60K 他嘆台灣落差大被各種打臉

2019-04-30 10:29

美艦又過台海 中共外交部回應了

2019-04-29 17:23

影／離譜！山東400萬年鐘乳石 竟被遊客敲斷偷走

2019-04-29 14:22

美艦巡航常態化 港媒示警：台海風高浪急

2019-04-29 16:03

王金平返鄉祭祖 國台辦回應

2019-04-29 15:05

防一帶一路陷「死胡同」 分析：習近平謀搬走三座大山

2019-04-29 15:48

包皮割一半突被醫生喚醒「漲價」 陸男只能無奈同意

2019-04-29 14:46

宋楚瑜接受新華社專訪 贊同「兩制台灣方案」政治協商

2019-04-30 10:23

追求用之不竭潔淨能源 中國加速人造太陽計畫

2019-04-29 20:22

走定了？ 亞馬遜中國官網、App全面癱瘓

2019-04-29 16:35

人民沒有忘記 抖音出現致敬坦克人影片

2019-04-29 17:25

印度媒體爆料 中共在西藏部署轟-6

2019-04-29 15:28

10億賭局之約 董明珠擊敗雷軍

2019-04-29 15:18

中俄軍演潛艇上陣 貼近實戰化

2019-04-30 01:27

甩「統獨麵包」風波 吳寶春上海開二店

2019-04-30 01:17

美艦高調穿台海 陸專家：美海軍要展其「獨特重要性」

2019-04-30 10:53

1家4口都犯罪！姊妹分工製假證件 父母負責洽商送貨

2019-04-29 17:16

嚇阻大陸 日加長飛彈射程 涵蓋釣魚台

2019-04-30 01:25

中國「帶路」深入巴爾幹 奧地利有危機感

2019-04-29 15:49

在台殺女友 港男判囚2年5月

2019-04-30 01:08

高壓下許章潤被撤職引發聲援 評論：物極必反

2019-04-29 16:55

日經：台商接受中國補助 引發影響力加深疑慮

2019-04-30 08:24

習近平高調紀念五四100年 引國父「做人要愛國」說

2019-04-30 11:33

俄導彈巡洋艦群進港 中俄東海軍演實戰化操兵

2019-04-30 10:00

陸司法部為台灣民眾舉行法律職業證書頒發儀式

2019-04-29 15:10

港女命案判29月 被告是否引渡？士檢：尊重司法行使權

2019-04-29 17:56

宋楚瑜接受新華社專訪稱贊同兩制協商？陸委會籲說明

2019-04-30 11:27

新零售警訊？「盒馬」開業三年首關店

2019-04-30 13:22

研究報告稱 大陸電商高增長時代正在結束

2019-04-29 17:30

港媒：你不知道的習近平…是美劇迷

2019-04-29 15:48

中鋼協警告 慎防出現新一輪產能嚴重過剩現象

2019-04-29 18:34

阿里巴巴付2.5億美元和解賣假貨集體訴訟

2019-04-30 10:30

復聯4票房勝流浪地球 陸網民掀愛國論戰

2019-04-29 15:06

中美新一輪談判前 美駐華大使發文強調智財權的重要

2019-04-29 19:26

格力電器去年獲利增16.9% 董明珠收入上億

2019-04-29 14:58

見證歷史 6檔科創基金1天認購逾人民幣900億

2019-04-29 21:01

中鋼協示警 當心產能過剩

2019-04-29 23:31

新華社：宋楚瑜非常贊同一國兩制協商

2019-04-30 11:11

陸一線城市房地產 小陽春退燒

2019-04-30 02:20

一箭雙星 長征火箭今送天繪雙衛星升空

2019-04-30 12:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top