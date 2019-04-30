10年票房逾700億 來看漫威如何在中國掘金

2019-04-30 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



作為漫威電影宇宙第22部影片、最新上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》正在創造中國進口片新的票房紀錄，4天20個小時，累計票房突破人民幣22億元（約合新台幣101億），成為中國最快破人民幣20億元的影片。

時代週報報導，大陸票務平台淘票票、貓眼等初步預測，《復聯4》的最終票房或將突破人民幣35億元。如果實現，這一數據將超過《玩命關頭7》人民幣24.27億元的票房，《復聯4》或將問鼎中國進口片冠軍寶座。

報導稱，11年，21部電影和186億美元的全球票房收入背後，漫威電影在重新定義現代商業大片的生產模式，漫威成為在中國最具掘金能力的進口電影廠牌。

從2008年首部獨立投資電影《鋼鐵人》開始至今，漫威電影在中國收割的票房超過人民幣155億元（約合新台幣711億），這僅是漫威影業所製作的電影票房成績，還不包括散落在其他影業如二十世紀福克斯、索尼影業等其他的漫威英雄IP影片票房。

中國市場逐漸成為漫威的重要「票倉」。除了流水線生產爆米花商業大片之外，漫威的觸角還延伸到中國的漫畫市場、線上內容、衍生品消費等，深度佈局中國市場。

截至4月27日，《復聯4》創下全球票房12.09億美元，北美地區上映3天以3.5億美元位居第一，而第二大市場中國上映5天累計票房3.3億美元，占比27.3%，票房成績尤為突出。此外，《復聯4》打破中國市場電影預售紀錄，同時創下中國國內影史最快破人民幣20億元紀錄，並且連續6天單日票房過億。

報導指出，對於中國觀眾來說，漫威電影並不陌生，它抓住了中國電影市場化的浪潮，以每年出品發行一兩部超級英雄大片的方式，幾乎伴隨著中國商業電影的興起走過了這十年。

2017年，網易與迪士尼正式合作，在網易漫畫數字平台上一次性引入包括《蜘蛛人》、《美國隊長》等在內12部原版漫威漫畫作品。在隨後的一年裡，雙方還合作開發了兩部中國超級英雄漫畫《三皇鬥戰士》和《氣旋》，這是漫威獨家授權創作的中國英雄IP。

中國衍生品公司52TOYS也與漫威簽約並展開合作，相關產品已經陸續上市。此外，與漫威合作的品牌商還包括服飾、珠寶、手辦、數位產品、日用品等等。

從2014年到2018年，衍生品使迪士尼的消費品業務收入增長了3倍，漫威宇宙相關消費品、出版和數字領域的零售額也大幅增長。不過，在迪士尼看來，漫威品牌在中國還沒迎來真正的爆發期。

此前，迪士尼大中華區及韓國消費品副總裁及總經理林家文表示，未來漫威消費品在中國市場銷售額應是現有規模的3到4倍，迪士尼在中國嘗試更多本土化的佈局，不僅在上海迪士尼樂園設立漫威相關主題，同時除了上海總部以外，迪士尼也在北京、深圳和成都設立了分公司，另外還有數字化零售，包括KOL合作、B2B線上批發等模式。

《復聯》系列的成功也使得導演羅素兄弟受到中國影視公司的青睞。2016年，華誼兄弟宣布通過其在美國的全資孫公司與羅素兄弟設立的公司Oakton Circle LLC在美國共同投資成立一家合資公司，華誼擬投入約2.5億美元的資金用於合資公司的運營管理、影視劇的開發製作、系列大片IP的採購儲備等。