再掀離婚疑雲！ 劉強東退出奶茶妹「處女投」公司

2019-04-30 13:06 世界日報 北京30日電



劉強東退出章澤天處女投公司「作業盒子」再度引猜測。 (取材自微博) 分享 facebook

京東集團創辦人劉強東和其妻子章澤天(奶茶妹)近日再度成為熱議焦點。據29日企查查數據顯示，「作業盒子」主體公司北京知識印象科技公司28日發生股東變更，劉強東以及其控股公司東辰投資控股退出股東行列。這已是近期第二起劉章夫婦共同參與過的公司發生股權變更了，因此再度引發夫妻兩人離婚疑雲。

章澤天4月3日退出了和劉強東共同投資並持股的「重慶嫩綠茶藝有限公司」董事一職，當時一度引發網友猜測，懷疑兩人是不是感情生變。沒想到不到一個月，換成劉強東退出章澤天投資的公司。

綜合媒體報導，北京知識印象科技公司曾於2015年7月獲得1000萬美元的A輪融資，由好未來領投，劉強東、章澤天和天使投資方聯想之星跟投。

資料顯示，劉強東此前持有北京知識印象4.35%股份，東辰投資控股有限公司持股比率為1.31%。劉強東持有東辰投資控股公司50%股份，為後者大股東、實際控制人。

作業盒子是北京知識印象旗下App，主要經營中小學在線教育產品，成立於2012年7月，作業盒子也是奶茶妹第一個投資項目，因而被稱為「處女投」。

對此，有網友打趣說，章澤天忙著退出劉強東的公司，劉強東也忙著退出章澤天投資的公司。

劉強東與章澤天兩人於2015年10月結婚，次年3月產下愛的結晶。不過，2018年8月，劉強東捲入性侵案，兩人的婚姻受到考驗，迄今已多次傳出離婚消息。

此次劉強東退出章澤天首投項目，更引發網友猜測，還一度上了熱搜。有人說，劉章二人關係真的越來越生疏了。但也有網友說，希望大家不要做過多的猜測，時間會給出答案的。