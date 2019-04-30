港修逃犯條例 建制催生主席 泛民力促撤回

2019-04-30 13:02 世界日報 香港30日電



修逃犯例委會今開會再選主席 香港中國通訊社 分享 facebook

由於陳同佳最快可於今年10月獲釋，多名建制派立法會議員認為修訂《逃犯條例》有迫切需要，希望今日舉行的委員會第二次會議能盡快選出主席。民主派則認為判刑後，政府反而有足夠時間考慮以其他方案例如「日落條款」來處理案件，不應再以案件作為匆促修例的「包裝紙」，最好先撤回修例，否則只會激起更多民憤。

文匯報報導，一直協助死者家屬的民建聯立法會議員周浩鼎強調，疑犯最快今年10月就可出獄，立法會有必要盡快處理修例，以彰顯公義。他說，立法會將於7月中休會，10月中才復會，審議工作應盡快展開，若議員有任何意見，可在審議過程提出，倘一直拖延，只會對殺人案的死者家屬不公道。

另據明報導，公民黨黨魁楊岳橋表示，政府其實可以考慮以「日落條款」來處理個案；人民力量陳志全說，政府不應再以案件作為匆匆修例的「包裝紙」，應撤回修例，並在無前設下盡快與台灣當局協商。

建制派也有商界議員對政府欲趕在休會前通過修例有保留，經民聯梁美芬說，陳同佳判刑後，短期內要通過修例的壓力已沒有那麼大；實政圓桌田北辰認為，政府應撤回修例；自由黨黨魁鍾國斌表示，政府最好先撤回修例，他承認周日反修例遊行人數較預期高，政府應先向公眾解說得更清楚。

不過，工聯會黃國健表示，雖然遊行人數較預期多，但政府既已開始修例工作，便應盡快完成，堵塞法律漏洞，「正確的事應要繼續做」。