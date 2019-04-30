陳同佳洗錢3萬囚29月 法界：判刑過重

2019-04-30 13:03 世界日報 香港30日電



法官：不按控罪判刑損司法 法界：計黑錢金額 判刑屬過重 香港中國通訊社 分享 facebook

對於陳同佳以處理死者女友3萬港元財物而被判囚29個月，多名法律界人士認為，以其涉罪金額論，判刑明顯過重。法官彭寶琴表示，被告從死者身上盜竊財物，意味被告知道涉案財產來自相當嚴重的罪行，有需要考慮加刑；彭寶琴並強調，此案罪源是竊財，不是殺人，法庭必須按控罪判刑，否則更傷害整個刑事司法系統的完整。

明報報導，港大法律學院講師張達明表示，若針對金額而言，本案的刑期過重。法政匯思召集人、大律師李安然亦認同，判刑「比預期高」。資深大律師江樂士則認為判刑合理、刑期正確，他稱既然陳同佳最快10月可獲釋，很難說刑期是否過重，上訴刑期亦有困難。

文匯報報導，法官將陳同佳的量刑起點分別設為12個月至39個月不等，在考慮被告認罪可扣減三分之一刑期後，最終判囚29個月。法官表示，雖然被告承認在香港司法管轄區以外殺人，但不能在香港控以謀殺或誤殺，令人感到「沮喪」和「不公」，但法庭仍須根據控罪判刑。

她認為，即使被告犯下「滔天大罪」，都應獲得公平審訊的權利，否則香港的刑事審訊程序會出現「短路」，不但影響被告，更會累及整個司法制度的公正性。

據報導，控罪指陳同佳去年2月17日至3月13日期間，四度觸犯洗黑錢罪行，涉死者潘曉穎一張銀行卡、一部數碼相機、一部iPhone 6、2萬台幣及1萬9200港元，財物加現金總值約3.2萬港元。