親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
一帶一路論壇
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

德仁即位大典 皇后雅子禁出席 紐時：傷日本國際形象

108會考衝刺／英文搶高分！ 熟讀這冊課本CP值最高

上海外送員每月進帳60K 他嘆台灣落差大被各種打臉

2019-04-30 10:29聯合新聞網 綜合報導

工商社會生活繁忙，外送的需求也跟著提高，從事外送員薪水到底好不好呢？一名網友分享了網路上看到的上海外送員薪水，平均一個月6萬多台幣的收入讓他大嘆薪資差距，認為以這個薪資來看台灣落後太多了。

外賣小哥在北京街頭的「愛心冰箱」取用西瓜。圖/中新社提供（示意圖，與本新聞無關）
外賣小哥在北京街頭的「愛心冰箱」取用西瓜。圖/中新社提供（示意圖，與本新聞無關）
分享

網友在討論區Mobile 01上發文表示「送外賣月入60 K…怪不得那麼多人跑去上海當台勞、開計乘車、送快遞、送外賣」。他分享上海外送員10、11、12月的薪資資料，平均每月要完成1337張單 ，收入則為14000人民幣，約台幣6萬多。該外送員也自稱「外賣生涯雖然很苦，但每個月的收入還是讓我滿意」。

網友分享了上海外送員的薪資，認為做外送可以做到月收入6萬台灣根本比不上。圖擷自...
網友分享了上海外送員的薪資，認為做外送可以做到月收入6萬台灣根本比不上。圖擷自 mobile01
分享

雖然一個月進帳6萬的數字的確誘人，但網友指出盲點「還要看一天工作幾小時？一個月工作幾天？…人家苦的地方你沒看到」，並舉例「台灣職業駕駛待遇超過六萬的職缺一堆，怕你賺不到而已」。有人從專業的外送角度分析「平均一天跑49單..如果你有認識的在跑UberEat之類的，你就會知道一天50單要跑多久...」並以台北為例「台北一整天…從早到晚有機會跑到50單以上，前提是你有那個屁股從早騎車騎到晚...」，做出了結論「兩岸都能賺，問題是鐵屁股和交通性命要賭好」。

網友們列出了台灣勞力工作的薪水「做蔬菜中盤的朋友說，大市裡送貨的勤勞的一個月都有7-8萬，這個(工作地點)比較近，在西螺果菜市場而已」、「台灣菜攤豬肉攤也是隨便月入六七萬」，認為若是追求月入60K不必跑大陸「幹嘛去一個勞力市場比較便宜的地方做勞力工作」。還舉了其他例子「阿拉斯加捕螃蟹一個月可以抵一年的薪水」、「加拿大極地挖石油可以月入幾十萬台幣」相較之下「上海當台勞才6萬台幣…這種爛文就別發了」。

Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

在台殺女友 港男判囚2年5月

2019-04-30 01:08

海絲復興 柴燒德化瓷又火起來

2019-04-30 02:20

廣州鐵路警 五一前大執法

2019-04-30 02:20

五一小長假 港澳客流預估230萬

2019-04-30 02:20

時隔20年 萬達重返大陸足壇

2019-04-30 02:19

港男在台殺女友 士檢：尊重司法行使權 通緝至民國144年

2019-04-30 01:17

追求用之不竭潔淨能源 中國加速人造太陽計畫

2019-04-29 20:22

36隻貓狗活活餓死 打鼓嶺收留場變毛小孩煉獄

2019-04-29 17:30

人民沒有忘記 抖音出現致敬坦克人影片

2019-04-29 17:25

科系是假的！南京「虛假招生事件」，引爆學歷詐騙抗爭

2019-04-29 16:42

陸客湧入打針 港驚傳HPV「水貨針」 打完全身紅疹不退

2019-04-29 16:30

復聯4票房勝流浪地球 陸網民掀愛國論戰

2019-04-29 15:06

影／離譜！山東400萬年鐘乳石 竟被遊客敲斷偷走

2019-04-29 14:22

「發不出畢業證」 南京高校涉虛假招生爆衝突

2019-04-29 12:54

年度預算297億 北京清華蟬聯最富大學

2019-04-29 12:53

吳寶春上海二店開幕 門口保全比消費者多

2019-04-29 12:39

歷經統獨風波 吳寶春將出席上海二店開幕

2019-04-29 10:06

青海黃南藏族州 傳承熱貢文化

2019-04-29 02:08

德陽面具世家 四代傳承「笑和尚」

2019-04-29 02:08

呼馬開江文化周 千人品江魚

2019-04-29 02:07

上海國際旅遊度假區 破5100萬人次

2019-04-29 02:07

北京清華 蟬聯陸最富大學

2019-04-29 00:35

兩岸微流行／爬樹、減脂 大學也開課

2019-04-29 00:35

厲害了馬龍！英語竟比翻譯強

2019-04-28 17:05

男子「賴著不走」 六四紀念館遇騷擾

2019-04-28 16:53

稅務驗證量暴增 海基會為同仁叫屈：做到手殘

2019-04-28 11:56

樂拼疑抄襲樂高 陸警突檢深圳玩具商

2019-04-28 11:39

北京清華年度預算破千億 遙遙領先各大學

2019-04-28 11:29

提前50天 福建「華龍一號」核電機組啟冷態試驗

2019-04-28 10:15

FBI批陸全民皆盜 環時反控美「搶土著家園的暴發戶」

2019-04-28 09:41

中共又打一虎 四川副省長彭宇行落馬

2019-04-28 09:11

上海巡禮／夜上海的CEO 鼓勵你買買買

2019-04-28 00:41

粵來粵有趣短片賽 下周公布決賽名單

2019-04-28 00:41

阻患者插隊 上海名醫遭壓倒上銬

2019-04-28 00:41

雲南公安破獲黑幫組織 主腦竟是網紅正能量大叔

2019-04-27 22:26

「粵來粵有趣」創意短片大賽 兩岸青年迴響熱烈

2019-04-27 20:59

大炮、坦克變身滅火神器 中國這樣做

2019-04-27 16:54

北大生為何弒母？傳愛上性工作者遭反對

2019-04-27 16:47

禁止病人插隊 上海名醫被警摔翻銬走

2019-04-27 16:45
看更多

熱門文章

閃電秒劈田中農作夫 衣服碎身體焦瞬間亡

2019-04-29 12:53

快看！2019新版人民幣長這樣

2019-04-29 11:06

美艦又過台海 中共外交部回應了

2019-04-29 17:23

影／離譜！山東400萬年鐘乳石 竟被遊客敲斷偷走

2019-04-29 14:22

吳寶春上海二店開幕 門口保全比消費者多

2019-04-29 12:39

美艦巡航常態化 港媒示警：台海風高浪急

2019-04-29 16:03

王金平返鄉祭祖 國台辦回應

2019-04-29 15:05

防一帶一路陷「死胡同」 分析：習近平謀搬走三座大山

2019-04-29 15:48

包皮割一半突被醫生喚醒「漲價」 陸男只能無奈同意

2019-04-29 14:46

追求用之不竭潔淨能源 中國加速人造太陽計畫

2019-04-29 20:22

走定了？ 亞馬遜中國官網、App全面癱瘓

2019-04-29 16:35

人民沒有忘記 抖音出現致敬坦克人影片

2019-04-29 17:25

印度媒體爆料 中共在西藏部署轟-6

2019-04-29 15:28

10億賭局之約 董明珠擊敗雷軍

2019-04-29 15:18

北京清華「獨立自由」紀念碑文 被封了

2019-04-29 13:55

中俄軍演潛艇上陣 貼近實戰化

2019-04-30 01:27

美促中國共減核武 環時：北京要「毫不遲疑地駁回」

2019-04-29 12:29

上海外送員每月進帳60K 他嘆台灣落差大被各種打臉

2019-04-30 10:29

1家4口都犯罪！姊妹分工製假證件 父母負責洽商送貨

2019-04-29 17:16

宋楚瑜接受新華社專訪 贊同「兩制台灣方案」政治協商

2019-04-30 10:23

劍指保護主義 王毅暗批美：再大的海遲早乾涸

2019-04-29 11:16

高壓下許章潤被撤職引發聲援 評論：物極必反

2019-04-29 16:55

中國「帶路」深入巴爾幹 奧地利有危機感

2019-04-29 15:49

甩「統獨麵包」風波 吳寶春上海開二店

2019-04-30 01:17

嚇阻大陸 日加長飛彈射程 涵蓋釣魚台

2019-04-30 01:25

陸司法部為台灣民眾舉行法律職業證書頒發儀式

2019-04-29 15:10

在台殺女友 港男判囚2年5月

2019-04-30 01:08

日經：台商接受中國補助 引發影響力加深疑慮

2019-04-30 08:24

港女命案判29月 被告是否引渡？士檢：尊重司法行使權

2019-04-29 17:56

五四運動100周年 習近平明發表談話

2019-04-29 12:33

研究報告稱 大陸電商高增長時代正在結束

2019-04-29 17:30

俄導彈巡洋艦群進港 中俄東海軍演實戰化操兵

2019-04-30 10:00

中鋼協警告 慎防出現新一輪產能嚴重過剩現象

2019-04-29 18:34

復聯4票房勝流浪地球 陸網民掀愛國論戰

2019-04-29 15:06

港媒：你不知道的習近平…是美劇迷

2019-04-29 15:48

中美新一輪談判前 美駐華大使發文強調智財權的重要

2019-04-29 19:26

見證歷史 6檔科創基金1天認購逾人民幣900億

2019-04-29 21:01

格力電器去年獲利增16.9% 董明珠收入上億

2019-04-29 14:58

「發不出畢業證」 南京高校涉虛假招生爆衝突

2019-04-29 12:54

時隔20年 王健林宣布萬達重返中國足壇

2019-04-29 11:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top