上海外送員每月進帳60K 他嘆台灣落差大被各種打臉

2019-04-30 10:29 聯合新聞網 綜合報導



工商社會生活繁忙，外送的需求也跟著提高，從事外送員薪水到底好不好呢？一名網友分享了網路上看到的上海外送員薪水，平均一個月6萬多台幣的收入讓他大嘆薪資差距，認為以這個薪資來看台灣落後太多了。

外賣小哥在北京街頭的「愛心冰箱」取用西瓜。圖/中新社提供（示意圖，與本新聞無關） 分享 facebook

網友在討論區Mobile 01上發文表示「送外賣月入60 K…怪不得那麼多人跑去上海當台勞、開計乘車、送快遞、送外賣」。他分享上海外送員10、11、12月的薪資資料，平均每月要完成1337張單 ，收入則為14000人民幣，約台幣6萬多。該外送員也自稱「外賣生涯雖然很苦，但每個月的收入還是讓我滿意」。

網友分享了上海外送員的薪資，認為做外送可以做到月收入6萬台灣根本比不上。圖擷自 mobile01 分享 facebook

雖然一個月進帳6萬的數字的確誘人，但網友指出盲點「還要看一天工作幾小時？一個月工作幾天？…人家苦的地方你沒看到」，並舉例「台灣職業駕駛待遇超過六萬的職缺一堆，怕你賺不到而已」。有人從專業的外送角度分析「平均一天跑49單..如果你有認識的在跑UberEat之類的，你就會知道一天50單要跑多久...」並以台北為例「台北一整天…從早到晚有機會跑到50單以上，前提是你有那個屁股從早騎車騎到晚...」，做出了結論「兩岸都能賺，問題是鐵屁股和交通性命要賭好」。

網友們列出了台灣勞力工作的薪水「做蔬菜中盤的朋友說，大市裡送貨的勤勞的一個月都有7-8萬，這個(工作地點)比較近，在西螺果菜市場而已」、「台灣菜攤豬肉攤也是隨便月入六七萬」，認為若是追求月入60K不必跑大陸「幹嘛去一個勞力市場比較便宜的地方做勞力工作」。還舉了其他例子「阿拉斯加捕螃蟹一個月可以抵一年的薪水」、「加拿大極地挖石油可以月入幾十萬台幣」相較之下「上海當台勞才6萬台幣…這種爛文就別發了」。