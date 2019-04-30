時隔20年 萬達重返大陸足壇

2019-04-30 02:19 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大連市青少年足球訓練基地奠基儀式29日在遼寧大連舉行。萬達集團董事長王健林（右二）表示，時隔20年萬達集團重返足球，立足青訓興大連足球和中國足球。 中新社 分享 facebook 大連市青少年足球訓練基地奠基儀式29日在遼寧大連舉行。萬達集團董事長王健林在奠基儀式致辭時表示，時隔20年萬達集團重返足球，重點立足青訓，將全力振興大連足球和中國足球。

中新社報導，大連是中國著名的足球城，目前在中超一線隊踢球的大連籍球員超過70人。但十幾年來大連足球水平已大幅滑坡，核心原因就是大連足球人才出現斷層，青少年足球人口不到鼎盛時期的十分之一。萬達時隔多年重返足球，第一件事就是建設足球青訓基地。

據介紹，大連足球青訓基地按照國際一流標準打造，項目占地22公頃，總建築面積9萬平方公尺，規劃建設23塊訓練比賽場地，該基地總投資20億元人民幣。青訓基地設計5棟大樓，配備世界一流的住宿、教學、康復、會議等配套設施，可以滿足職業足球俱樂部一線隊、預備隊、青少年隊、女足等18支球隊、共600名教練員和運動員的需求。該基地計畫今年12月投入使用。

王健林表示，大連足球青訓基地填補大連足球缺乏國際一流青訓基地的空白，也成為世界設施最好的青訓基地之一。萬達集團還將積極推動大連市建設專用足球比賽場，使大連足球硬件達到國際一流。目前專用足球場正在選址中。

為何萬達重回足球第一個大動作先從青訓發力？王健林說，這和蓋樓一樣，蓋樓先打基礎才行，中國足球真正想要振興，必須從娃娃抓起。「20年前，當年的萬達隊之所以有這麼強的實力是因為人才雄厚，所以這次重返足球就要先抓青少年，特別是少年」。