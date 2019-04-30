五一小長假 港澳客流預估230萬

2019-04-30 02:20 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣東珠海邊檢總站29日預計，今年「五一」小長假，毗鄰港澳的口岸將迎出入境港澳遊客流高峰，預計假期4天經珠海邊檢總站所屬9個旅檢邊檢站的出入境客流，將達230萬人次。

新華社引述該總站相關負責人介紹，客流以前往香港、澳門觀光購物或經港澳中轉到東南亞國家旅遊的中國大陸居民為主。同時，大批港澳居民也將利用假期北上，到珠三角等地短途休閒遊。

據了解，拱北口岸今年以來客流增長迅猛，日均客流逼近40萬人次，同比增長近8%。在剛剛過去的4月6日再次創下46.61萬人次的歷史新高。預計「五一」期間該口岸日均客流將同比上漲9%左右，達到43萬人次。出境客流高峰時段將從8時持續到13時左右，時長較往日的3個小時延長到5個小時。入境客流高峰將從下午的16時持續到晚上20時。

港珠澳大橋珠海公路口岸開通半年來，已有超過800萬的旅客暢享該橋帶來的便利，預計該口岸「五一」期間日均客流將達到10萬人次。

此外，24小時通關的珠海橫琴口岸日均客流將達到4萬人左右。

為妥善應對「五一」客流高峰，結合往年客流數據，珠海邊檢總站認真研判各口岸客流動態，啟用客流高峰工作預案，科學調配執勤警力，並加強與口岸單位和港澳出入境部門溝通協調，共享數據信息，有效提高出入境客流車流的疏導能力。