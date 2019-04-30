廣州鐵路警 五一前大執法

2019-04-30 02:20 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



據廣州鐵路警方29日通報：為做好「五一」小長假的各項安全保衛工作，廣州鐵路警從4月26日至5月4日集中開展整治站車突出治安問題的專項行動，嚴厲打擊火車站站區各類違法犯罪活動。

中新社報導，行動開展以來，警方已先後在廣州、廣州南、中山、珠海、韶關、韶關東等重點車站查獲擾序案件103起，處罰105人，其中行政拘留18人。隨著「五一」小長假的臨近，客流的逐步增加，少數違法人員在車站從事擾亂站車秩序違法行為的情況也有所抬頭，為此，廣州鐵路警方制定多項整治措施，在重點時間、重點地區加大公開警力防控，並增派便衣民警對廣州、廣州南等重點車站地區實行全天候防控。

此外，在各火車站，警方通過廣播的形式向旅客提示，還著重補足視頻監控設備和監控人員，對廣場、候車室、站台等重點部位實行人機聯控，發現違法可疑行為後及時通知崗位民警和便衣就近快速反應處置，提升打擊處理效率，對所有抓獲的各類擾序人員，用足用好法律武器，強化證據收集，加大打擊處理力度，進一步淨化旅客出行環境。

廣州鐵路警方從近期抓獲的違法擾序人員情況分析，提醒旅客在出行中要重點留心「搭訕幫買車票」、「加錢享受提前快速進站」、「加錢享受快速退改車票」、「假扮鐵路工作人員行騙」、「以錢包被盜為由向旅客借路費等五個方面的陷阱。