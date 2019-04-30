海絲復興 柴燒德化瓷又火起來

2019-04-30 02:20 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



泉州德化縣三班鎮蔡徑村內，四百年歷史的月記窯蜿蜒而上，靜靜伏在山坡上。在不遠處的作坊裡，65歲的老瓷工馮清芳修整著茶壺的泥胚。「再過幾天就開窯。」他說，「這是今年開春後的第一爐窯火，到時候村子裡就熱鬧了。」

新華社報導，德化位於海上絲綢之路古港泉州的北部，宋元時期「海上絲綢之路」的主要輸出商品「德化瓷」就產於此地。到明清時期，德化白瓷因溫潤如玉、叩擊如磐而大量遠銷海外，被當時的歐洲譽為「中國白」。這些代表著中國白瓷最高水平的德化瓷，燒製於當地的龍窯內，而蔡徑村的月記窯就是留存至今還在使用的傳統龍窯。

它依山坡而建，如龍似蛇，長約33公尺，有7個門，可供裝窯、出窯之用。窯身兩邊各分布著33個窯目，是添加柴火的地方。走進窯爐內，爐壁內墻上積著層層疊疊的褐色「窯汗」，在經年火光中煉成晶瑩的亮色。

龍窯柴燒是一種古老的燒瓷方法，以木材作為主要燃料。月記窯管理人員陳金桂說，因為燒柴燃燒效率不高，1980年代後，德化提倡「以電代柴」，歷史上留存下來的200多條龍窯逐漸消失，傳統的柴燒技法也逐漸沉寂，只剩下月記窯還保留著零星窯火。近幾年，柴燒技法再次因海而興。這幾年「海絲」市場的拓展，讓柴燒窯又火起來了。

臨近月記窯開窯的時間，「90後」的「創客」許巧梅租下村頭的兩間瓦房，作為陶瓷創作工坊，展示近百件作品。許巧梅說，柴燒器物的顏色和光澤完全來自土胚、火候和木灰的交融，即使同窯同批的器物，也會呈現出各自不同變化，因此柴燒窯作品很受個性化定製、高附加值市場的歡迎。

「去年我一共燒了十窯，訂單一直供不應求。」許巧梅說，為了讓產量跟上，除了在月記窯租窯燒瓷，去年底她還自己建了一個小窯，跟著老師傅學燒窯技術。「政府現在也鼓勵年輕人繼承傳統技藝，像我們這樣創業的陶瓷藝人，每個月都有創業補貼。」

如今蔡徑村已有20多家像許巧梅這樣的青年藝人所建的工坊，磚瓦房也都改造成柴燒瓷的藝術展示空間。