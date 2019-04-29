36隻貓狗活活餓死 打鼓嶺收留場變毛小孩煉獄

2019-04-29 17:30 世界日報 香港新聞組╱香港29日電



打鼓嶺流浪貓狗收留場竟成遍地狗屍的「人間煉獄」。警方、漁護署及愛護動物協會人員，昨天再到狗場拯救倖存貓狗及蒐證，再帶走餘下的60多隻身體虛弱、瘦骨嶙峋的貓狗。

香港文匯報報導，由於現場環境惡劣，發現的貓狗屍體部分已化成白骨或僅剩皮毛，保守估計已有約36隻貓狗被活活餓死。警方又在場內倉庫發現存有大量貓狗糧，並不缺糧，正調查場主疏忽照顧貓狗的原因；62歲鄭姓男場主因涉嫌殘酷對待動物、及刑事毀壞電視台一名記者的器材被捕。

該狗場雖占地逾1萬呎，但供貓狗生活的環境卻極度惡劣，場內共分4個區域用作「收留」流浪或暫託的貓狗，當中一間房專用作放養貓隻，其餘大部分地方都用作養狗。據報導，當局在場內發現的逾146隻貓狗（包括死亡的約36隻貓狗），均是普通唐狗或花貓，相信不涉非法繁殖活動。

報導指出，愛護動物協會檢核部總督察梁兆麟表示，現場發現的貓狗屍體至今已增加至36隻，當中大部分為狗屍，籠內籠外都有，屍體被隨意棄在面，或置於櫃內用麻包袋掩蓋，有的狗屍正處於不同程度的腐爛中，爬滿蛆蟲，部分更已化成白骨，或僅剩皮毛，場面觸目驚心。

案件揭發是因早前有狗義工多次被拒絕進入狗場探望暫託的狗隻，且聞到惡臭味而感到可疑。前日有義工用航拍機作高空察看，赫見狗場遍布貓狗屍體、及瘦骨嶙峋的貓狗，於是報警求助。