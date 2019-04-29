花大錢打假疫苗 官方稱對海南醫院罰款

2019-04-29 16:54 中央社 上海29日電



中國又爆發假疫苗事件。海南省4部門今天通報，博鰲銀豐康養國際醫院非法接種九價HPV子宮頸癌疫苗，並涉嫌使用假疫苗，查實後給予罰款。此事受影響的已知有38名女性。

根據央視新聞報導，去年5月中國第一批九價HPV子宮頸癌疫苗運抵海南瓊海市。但早在去年1月，就有網友在海南博鰲銀豐康養國際醫院接種了九價HPV子宮頸癌疫苗，價格為人民幣9000元（約新台幣4萬500元）。

院方當時宣傳，醫院位於博鰲樂城國際醫療旅遊先行試驗區，可以先行使用中國還沒有正式使用、但國外可施打的疫苗。在熟人推薦下，先後有38人接種此疫苗，其中37人為收費客戶。

今年3月，江蘇警察通知這些注射疫苗者，其所接種的疫苗是假疫苗，且已查獲這批在吉林生產、倉庫在江蘇，並分銷全中國的假疫苗。

事情曝光後，醫院28日發出聲明，將責任推給原本的合作方，指合作的青島美泊門集團有限公司擅自接種來源不明疫苗，該公司人員已被警方刑事拘留。

不過，官方調查，海南博鰲銀豐康養國際醫院至今未取得當地衛生健康行政部門的「預防接種」門診許可，且違法出借醫療美容科給青島美泊門集團開展「醫療美容」診療活動。

海南省衛生健康委員會、市場監督管理局、藥品監督管理局、公安廳等4部門今天聯合發布最新通報，指銀豐醫院在沒有獲得疫苗接種資格的情況下，非法開展九價HPV子宮頸癌疫苗接種，並違規出借科室對外合作，擾亂醫療市場秩序，沒收其違法所得20萬1496.8元，並處以8000元的罰款。

針對銀豐醫院涉嫌使用的假疫苗，藥品監管部門將進一步查清違法事實，查實後給予頂格罰款。目前，接種假疫苗的38人，其身體健康是否受到影響還不清楚。